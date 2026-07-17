Amerika čeka 'efekt Messi': 'Iz argentinskog dresa u MLS-ov'

Povjerenik Major League Soccer (MLS) Don Garber vjeruje da uspjeh Lionela Messija na Svjetskom prvenstvu stvara priliku o kojoj je liga mogla samo sanjati. Liga je već iskusila "Messijev efekt" otkako je stigao u Miami prije tri godine, a publika, televizija i interes diljem svijeta rastu.

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"Messi bi mogao pobijediti u finalu i zatim skinuti dres Argentine i obući dres MLS-a. Nikad nisam sanjao da bi se to moglo dogoditi," kazao je Garber.

"Nitko od nas u ligi nije razumio što je Messi dok je igrao u Barceloni, osim kao navijači," dodao je.

Garber smatra kako će Svjetsko prvenstvo pomoći u sljedećoj fazi rasta MLS-a privlačenjem novih navijača i inspiriranjem više mladih igrača da se bave tim sportom.

"Svjetsko prvenstvo također pomaže da američka djeca mogu uživati ​​u nogometu i požele početi udarati loptu," poručio je.