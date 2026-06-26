Amerikanci: 'Bosanci ti ne daju da pobijediš u bilo čemu. Uzeli bi slatkiše djetetu za višu svrhu'

Bosna i Hercegovina će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva igrati s SAD-om, jednim od domaćina Mundijala. Izabranici Sergeja Barbareza izborili su plasman u nokaut fazu kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Američki mediji počeli su analizirati bosanskohercegovačku reprezentaciju, a zanimljiv osvrt na naše susjede dao je nekadašnji nogometaš Mike Grella u razgovoru za CBS.

- Ne znam jeste li ikada sreli Bosance ovdje. Ja živim u New Yorku i ima mnogo Bosanaca ovdje. Bosanci su jaki i veoma proračunati. Oni ti ne daju da pobijediš u bilo čemu. Oni bi uzeli slatkiše od djeteta i nemaju problem s tim. Jaki su momci, proračunati.

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Posebno je izdvojio mladog Kerima Alajbegovića kojeg vidi kao najveću opasnost po SAD.

- Mladić o kojem pričate je Alajbegović. Mnogi timovi sa svih strana žele ga dovesti. Ima 18 godina i postigao je fenomenalan gol. Moramo biti oprezni zbog Bosne. Izbacili su Wales, izbacili su Italiju, igrali su neriješeno s Austrijom, Sjevernom Makedonijom, Panamom.

Foto: Carlos Barria

Smatra da su 'zmajevi' autsajderi koji napadaju iz sjene te kako su iznenadili sve na ovom SP-u.

- Oni su prošli kroz cijeli turnir govoreći kao, nismo mi tako dobri, mi smo stari, nismo sjajni, vidjet ćemo možemo li dobiti... Samo igraju bez opterećenja i nastavljaju napredovati. Ušli su u utakmicu s Katarom kao, poštujemo Katar i dobri su, a onda bam - udarac i pobijedili su. Ovo je potencijalno vrlo opasna utakmica.