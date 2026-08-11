Amerikanci ga deportirali, Uefa prigrlila i sad ispisuje povijest: 'Nikad ne prestanite sanjati...'

Somalski nogometni sudac Omar Artan (34) prije dva mjeseca bio je goruća tema u svjetskim medijima jer mu je administracija Donalda Trumpa uskratila valjanu vizu i deportirala ga iz Miamija, gdje je stigao uoči Svjetskog prvenstva.

- Bilo je to vrlo teško razdoblje, mnogi ljudi suosjećaju sa mnom. Kad netko radi niz godina i nešto treba odraditi pa to ne može, bude vrlo izazovno. Ipak, cijenim podršku koju sam primio diljem svijeta, jako sam zahvalan - rekao je Artan.

Ubrzo potom reagirala je Uefa i imenovala ga sucem Uefina superkupa između europskog prvaka PSG-a i osvajača Europske lige Aston Ville koji se u srijedu od 21 sat igra u Salzburgu (prijenos na HTV-u 2 i Arenasport 1) kao prvog neeuropskog djelitelja pravde te utakmice.

Foto: Backpagepix/PRESS ASSOCIATION

Otac mu je tragično preminuo kad je bio mlad, a nije mogao odrastati ni uz majku pa je od malih nogu bio prepušten sam sebi. Zbog lakše ozljede nije mogao igrati nogomet pa se posvetio suđenju.

- Imao sam sreće, ali sam se jako trudio da bih bio ovdje i stvarno sam ponosan. Odrastao sam u teškoj situaciji, ali me to nije spriječilo da slijedim snove. Ovo mi je prva utakmica u Europi. Uvijek je sjajno imati avanture, stvarati uspomene i učiti nove stvari. Kad sam dobio poziv, to je za moju obitelj bio jako, jako sretan trenutak - rekao je Artan.

Iako afrička konfederacija nije podržala pismo Uefe u kojoj poziva na smjene u Fifi, u travnju je s Fifom potpisala memorandum o razumijevanju zbog poticanja suradnje u mnogim područjima, pa i suđenju. Dakako, zadovoljna je što će njen mladi sudac dobiti priliku na utakmici koju će pratiti cijeli svijet.

Foto: Lenoir Records/PRESS ASSOCIATION

- Ovo je velika čast za Omara Artana i afričke suce. On je izvrstan primjer kako nogomet okuplja i ujedinjuje ljude - rekao je Patrice Motsepe, predsjednik CAF-a.

Pomoćnici na utakmici u Salzburgu bit će Liban Abdoulrazack Ahmed iz Džibutija i Onyango Yiembe iz Kenije, četvrti sudac je Slovenac Rade Obrenović, a u VAR sobi sjedit će Talijan Marco Di Bello i Guillermo Cuadra Fernandez.

Artan je za Uefine službene stranice poslao i motivacijsku poruku:

- Uvijek gledam momčadi kako igraju, volim gledati europski nogomet. Puno istražujem momčadi kako igraju, učim njihovo ponašanje, taktiku i puno toga. Ako ja mogu uspjeti, svatko može. Možete postići što god želite, nikad nemojte prestati sanjati. Ako želite biti sudac, to je najbolja stvar koju možete učiniti. Zato idite za tim, učinite to i nemojte stati bez obzira na to što se događa, bez obzira na ljude koji vaš sprječavaju u obavljanju posla. Učite nove stvari svaki dan, usavršavajte vještine i, što je najvažnije, budite pošteni i dosljedni.