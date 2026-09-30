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Foto: Profimedia
ČUDAN ISTUP PLUS+

BILIĆ IZNENADIO KRITIKAMA... Pa ovakva Hrvatska nije niti mogla bolje proći u Španjolskoj!

Piše Hrvoje Tironi,

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 Slaven Bilić protiv svjetskih prvaka je na teren poslao momčad koja je prvi put uopće stala zajedno na teren, pa onda - kritizirao igrače!? Priznat ćete, dosta čudno...

Slaven Bilić je poslije prvog poraza na klupi "vatrenih" bio prilično nezadovoljan. Hrvatska je poražena kod svjetskog prvaka u Sevilli s 4-1, a izbornik je poslije utakmice pričao o "lošem dojmu, lošem rezultatu, pa i o velikom razočaranju teškim porazom". Hrvatski izbornik je bio iznenađujuće žestok, poručio kako je našoj obrani nedostajalo "više grinte, više žrtve".

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