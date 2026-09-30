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VIDEO Što radi Gvardiol!? Potez na poluvremenu utakmice sa Španjolcima iznenadio mnoge

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Što radi Gvardiol!? Potez na poluvremenu utakmice sa Španjolcima iznenadio mnoge
Foto: Diario As
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Španjolska razbila Hrvatsku 4-1, a navijači raspravljaju zbog bizarnog poteza: Gvardiol je već na poluvremenu čestitao Yamalu

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Hrvatska nogometna reprezentacija nije se dobro provela na gostovanju kod Španjolske u drugom kolu Lige nacija, završilo je 4-1 za domaćina u Sevilli, a svjetski prvak mogao je zabiti još nekoliko golova, imao je stativu, poništeni gol, i Dominik Livaković je spašavao u nekoliko navrata.

Na poluvremenu je bilo 2-1 za "furiju", a onda se dogodio trenutak koji je obišao društvene mreže. Ivan Perišić, asistent za jedini gol "vatrenih", zamijenio je dres s Lamineom Yamalom na putu do svlačionice. A onda je Yamalu prišao i Joško Gvardiol, s kojim je imao duele tijekom utakmice, i čestitao mu!? Na poluvremenu!? Doista neobičan, pomalo bizaran prizor.

Snimku je objavio španjolski medij Diario As i naveo to kao trenutak poštovanja i uvažavanja. Pratitelji su istaknuli kako je Yamal nezadrživ na terenu, kako je trenutačno najbolji igrač svijeta i genijalan. Neki smatraju da mu je Gvardiol dobacio da se uskoro vide u Barceloni (iako to neće biti slučaj tako skoro s obzirom na novi ugovor u Manchester Cityju), neki da mu je čestitao što ga je "vozao" po terenu. Hrvatskim navijačima ta je gesta vjerojatno ipak nešto lošije sjela. Je li Joško za to trebao pričekati kraj utakmice?

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Komentari 10
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