Amerikanci otkrili sve. Koliko zarađuju hrvatski igrači u MLS-u

Udruga igrača američke nogometne lige (MLSPA) objavila je redovito izvješće o plaćama i dala detaljan uvid u financijsku strukturu jedne od najbrže rastućih liga na svijetu. Podaci, koji obuhvaćaju sve igrače pod ugovorom od 1. listopada 2025., otkrivaju ne samo astronomske iznose koje zarađuju najveće zvijezde, već i značajne razlike u potrošnji među klubovima. Od neprikosnovenog Lionela Messija, preko novih zvijezda poput Heung-min Sona, do hrvatskih nogometaša, donosimo pregled tko i koliko zarađuje u MLS-u.

Važno je napomenuti da se objavljeni iznosi odnose na "godišnju zajamčenu kompenzaciju", koja uključuje osnovnu plaću, bonuse za potpisivanje ugovora, marketinške bonuse i naknade agentima. U te brojke nisu uključeni potencijalni bonusi za ostvarene sportske rezultate.

Apsolutna dominacija Lionela Messija i Inter Miamija

Na vrhu liste, bez ikakvog iznenađenja, nalazi se Lionel Messi. Argentinski čarobnjak u dresu Inter Miamija ima zajamčenu godišnju kompenzaciju od 20,45 milijuna dolara, što je otprilike 19 milijuna eura. Taj iznos gotovo je dvostruko veći od plaće prvog sljedećeg igrača na listi i ne uključuje nedavno potpisano produljenje ugovora do 2028., čiji će detalji biti vidljivi tek u sljedećem izvješću. Messi je svoju vrijednost opravdao i na terenu, završivši sezonu kao MVP lige s nevjerojatnih 29 golova i 19 asistencija.

Njegov klub, Inter Miami, također dominira ligom po ukupnoj potrošnji na plaće. S godišnjim proračunom od gotovo 49 milijuna dolara (oko 45,5 milijuna eura), Miami troši čak 162 posto više od drugoplasiranog LAFC-a. U top 10 najplaćenijih igrača lige nalaze se još dvojica njegovih suigrača: Sergio Busquets na trećem mjestu s 8,77 milijuna dolara (oko 8,16 milijuna eura) i Jordi Alba na sedmom mjestu sa šest milijuna dolara (oko 5,58 milijuna eura). Zanimljivo je da na svoja tri "designated player" igrača (Messi, Busquets, Alba), Miami troši čak 72 posto ukupnog proračuna za plaće.

Foto: Sam Navarro

Međutim najavljena umirovljenja Busquetsa i Albe na kraju sezone oslobodit će klubu gotovo 15 milijuna dolara u proračunu i, što je još važnije, dva mjesta za takve igrače, što otvara vrata za dovođenje novih velikih pojačanja.

Novi val zvijezda: Heung-min Son predvodi ljetne akvizicije

Ljetni prijelazni rok 2025. donio je u MLS nekoliko zvučnih imena, a listu predvodi južnokorejska zvijezda Heung-min Son. Njegov prelazak iz Tottenhama u LAFC za rekordnih 26,5 milijuna dolara postavio je novi standard u ligi, a njegova plaća to i potvrđuje. Sa zajamčenom kompenzacijom od 11,15 milijuna dolara (oko 10,37 milijuna eura), Son je drugi najplaćeniji igrač lige i jedini uz Messija s osnovnom plaćom većom od 10 milijuna dolara. Njegov utjecaj bio je trenutan, u samo 806 minuta na terenu zabio je devet golova i dodao tri asistencije.

Među najplaćenijima su i povratnik u ligu Miguel Almirón (Atlanta United) s 7,87 milijuna dolara te meksička zvijezda Hirving Lozano, koji će nositi dres novog kluba San Diego FC-a za 7,63 milijuna dolara. Iako su visoke plaće superzvijezda očekivane, podaci otkrivaju i zanimljive klupske strategije te poneke kontroverzne poteze.

Thomas Müller: Zvijezda s iznenađujuće niskom plaćom

Dolazak njemačke legende Thomasa Müllera u Vancouver Whitecapse bio je jedna od glavnih vijesti ljeta. Ipak, njegova plaća od 1,44 milijuna dolara (oko 1,34 milijuna eura) svrstava ga tek na 80. mjesto u ligi. Razlog leži u strukturi ugovora. Müller u sezoni 2025. ne zauzima mjesto "designated playera", što klubu omogućuje veću fleksibilnost unutar platnog limita. Očekuje se da će se to promijeniti već 2026. , kada će aktivacijom klauzule u ugovoru postati "designated player", a njegova plaća značajno porasti.

Kreativno računovodstvo Inter Miamija

Inter Miami je ponovno u centru pažnje zbog načina na koji je strukturirao dolazak argentinskog veznjaka Rodriga De Paula. Iako njegova zajamčena kompenzacija iznosi 3,67 milijuna dolara, ugovor je postavljen kao posudba s obvezom otkupa. Takav aranžman omogućio je klubu da De Paulova primanja za 2025. ostanu ispod praga za plaće "designated playera", čime su ostali unutar pravila o platnom limitu. Ovaj potez, iako legalan, izazvao je negodovanje drugih klubova koji ga smatraju zaobilaženjem pravila kako bi se stvorila supermomčad. De Paul će status "designated playera" dobiti sljedeće sezone.

Koliko zarađuju hrvatski nogometaši u MLS-u?

U Major League Socceru trenutačno nastupaju četvorica hrvatskih nogometaša, a njihove plaće su respektabilne, iako ne dosežu razine najvećih zvijezda. Prema podacima za 2025., najplaćeniji Hrvat u ligi je napadač Dallasa Petar Musa. I on i Marco Pašalić po godišnjim primanjima bili bi najplaćeniji igrači u današnjem HNL-u.

Plaće hrvatskih igrača (godišnja zajamčena kompenzacija):

1. Petar Musa (FC Dallas) - 2.680.000 $ (cca. 2,49 milijuna eura)

(FC Dallas) - 2.680.000 $ (cca. 2,49 milijuna eura) 2. Marco Pašalić (Orlando City) - 1.650.667 $ (cca. 1,53 milijuna eura)

(Orlando City) - 1.650.667 $ (cca. 1,53 milijuna eura) 3. Dario Župarić (Portland Timbers) - 907.950 $ (cca. 850.000 eura)

(Portland Timbers) - 907.950 $ (cca. 850.000 eura) 4. Kristijan Kahlina (Charlotte FC) - 788.750 $ (cca. 730.000 eura)

Jaz između najbogatijih i najštedljivijih se produbljuje

Podaci o plaćama jasno pokazuju rastući financijski jaz između klubova u MLS-u. Dok Inter Miami troši preko 45 milijuna eura, na dnu ljestvice nalazi se Montreal s proračunom od svega 12,9 milijuna dolara (oko 12 milijuna eura).

Ipak, visina proračuna nije uvijek jamstvo uspjeha. Najbolji primjer za to je Philadelphia Union, koja je osvojila Supporters' Shield (nagradu za najbolju momčad regularnog dijela sezone) s trećim najmanjim proračunom u ligi (13,4 milijuna dolara). Njihova potrošnja po osvojenom bodu iznosi samo 203.489 dolara, što ih čini najučinkovitijom momčadi lige. S druge strane spektra je Atlanta United, koja je unatoč ogromnim ulaganjima u transfere i plaće (više od 28 milijuna dolara), završila pri dnu tablice. Atlanta je najmanje učinkovita momčad, s potrošnjom od čak 1,017.128 dolara po osvojenom bodu.

Ovi podaci pokazuju da se MLS razvija u ligu različitih strategija, od klubova koji se oslanjaju na globalne superzvijezde i veliku potrošnju, do onih koji uspjeh grade kroz sustavan rad, razvoj mladih igrača i pametnu financijsku politiku. U konačnici, transparentnost plaća pruža fascinantan uvid u ekonomiju MLS-a.