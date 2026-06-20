Amerikanci složni sa Zlatanom: Možemo do finala Mundijala!

Nakon dvije pobjede u prve dvije utakmice na otvaranju Svjetskog prvenstva, SAD je dobio veliku podršku jednog zvučnog imena: Zlatana Ibrahimovića, piše Guardian. Na pitanje u emisiji nakon utakmice na Foxu misli li da sudomaćini mogu osvojiti Svjetsko prvenstvo, Šveđanin je ponudio jednostavan odgovor: „Da.”

Kada su u petak nakon pobjede od 2:0 nad Australijom upitani o Ibrahimovićevim komentarima, američki reprezentativci bili su složni u svom odgovoru: „Naravno, zašto ne?”

„Mislim da to nije smiješno”, rekao je Chris Richards. „Želimo podići trofej na kraju ovoga.” Njegov kolega u obrani, Auston Trusty, dijelio je isto mišljenje.

„To je naš mentalitet”, rekao je Trusty. „Mislim da ne ulaziš u ovaj turnir ako nemaš takav stav. Nevjerojatno je što je [Ibrahimović] to rekao o nama. Ali siguran sam da i on zna da se ide utakmicu po utakmicu.”

Ako SAD doista dogura daleko na turniru, a već su osigurali mjesto u nokaut-fazi, to će vjerojatno uvelike biti zasluga uspona Alexa Freemana. Ovaj 21-godišnji branič, koji sada igra za Villarreal nakon što je u Orlandu postao jedan od najboljih mladih igrača u MLS-u, pravo je otkriće ovog Svjetskog prvenstva. Igrajući na desnoj strani obrambene trojke, Freeman je zabio drugi pogodak za potvrdu pobjede, gol koji je prvotno poništen zbog zaleđa, ali je priznat nakon dugotrajne provjere VAR-a.