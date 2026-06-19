VIDEO Forma je prolazna, ali klasa je vječna! 'Ibra' i Henry pokazali zašto su vječne ikone

Američka televizijska kuća Fox Sports uložila je velika sredstva kako bi za Svjetsko prvenstvo okupila zvjezdanu postavu nogometnih analitičara. Glavne uloge pripale su dvojici velikana, Zlatanu Ibrahimoviću i Thierryju Henryju. No, legendarni napadači u studio nisu donijeli samo analitičku oštroumnost, već i dašak čarolije koja ih je krasila na terenu.

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Kad lopta postane dio showa

Iako su kopačke zamijenili mikrofonom, Ibrahimović i Henry podsjetili su gledatelje zašto su nekoć bili strah i trepet za obrane diljem svijeta. U pauzi snimanja, dvojac je uzeo loptu i počeo sa žongliranjem i 'fintama', demonstrirajući tehniku i kontrolu koji se ne gube s godinama. Snimka njihovih bravura brzo je postala viralni hit na društvenim mrežama, no nije to bio jedini trenutak koji je pokazao njihovu sjajnu kemiju.

Uoči utakmice Kanade i Bosne i Hercegovine, uhvaćeni su kako pjevaju stihove hita Dubioze Kolektiv "I Am from Bosnia - Take Me to America", što je oduševilo publiku, posebice onu s Balkana. Ibrahimovićeva povezanost s BiH preko oca je dobro poznata, kao i činjenica da je Henryjeva supruga rođena Sarajka, što je ovom simpatičnom trenutku dalo posebnu težinu.

Dva lica analitičkog stola

Ipak, kada se kamere upale, na vidjelo izlaze dva potpuno različita pristupa. Dok Ibrahimović i Henry dijele stol s voditeljicom Rebeccom Lowe i bivšim američkim reprezentativcem Alexijem Lalasom, njihovi se stilovi drastično razlikuju.

Henryjeva elegancija i taktička dubina

Thierry Henry se vrlo brzo nametnuo kao zvijezda emisije. Njegove analize su, prema ocjenama američkih kritičara, elegantne, pronicljive i nevjerojatno informativne. S lakoćom je publici objasnio nijanse dijagonalnog utrčavanja Kyliana Mbappéa kod gola protiv Senegala ili secirao sebičnost u kretanju Cristiana Ronalda koja nije otvarala prostor suigračima. Njegova izjava nakon jedne utakmice Portugala sažela je njegovu filozofiju.

​- Momčad mora zabiti, a ne ti - poručio je Henry, aludirajući na Ronalda.

Zlatanov show: Samopouzdanje ispred analize?

S druge strane, Zlatan Ibrahimović ostaje vjeran svom liku i djelu. Njegovi nastupi često se svode na prepoznatljivi ego i samopouzdanje, što je ponekad zabavno, ali analitički manjkavo. Kritičari mu zamjeraju da ne poznaje dovoljno momčadi i igrače o kojima govori. Njegov odnos s Lalasom posebno je napet i neugodan za gledanje. Lalas, poznat po kontroverznim izjavama, rano je "bocnuo" Šveđanina tvrdnjom da će Erling Haaland s dobrim SP-om nadmašiti njegovu karijeru. Zlatan mu nije ostao dužan, a vrhunac je bila njegova reakcija kada su Lalas i Landon Donovan opisali igru Francuske kao "arogantnu".

​- To nije arogancija, to je samopouzdanje. Neuki ljudi će reći da je to arogancija. Inteligentni ljudi će reći da je to samopouzdanje - ispalio je Zlatan.

Više od suparnika, nekad i suigrači

Unatoč povremenim tenzijama u studiju, odnos između Ibrahimovića i Henryja temelji se na dubokom međusobnom poštovanju koje seže godinama unatrag, još iz vremena dok su dijelili svlačionicu u Barceloni. U jednom ranijem intervjuu koji su vodili međusobno, Henry je Ibrahimovića svrstao među pet najboljih napadača u povijesti, ističući njegovu radnu etiku. Ta veza vidljiva je i danas dok zajedno analiziraju utakmice, a njihova predviđanja za prvenstvo izazvala su veliku pažnju. Henry je kao potencijalna iznenađenja istaknuo Senegal i Norvešku, dok je Zlatan upozorio na snagu skupine L u kojoj se nalaze Engleska i Hrvatska, uz Ganu koja bi im "mogla pomrsiti račune".

*uz korištenje AI-ja