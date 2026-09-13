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SJAJNE KOŠARKAŠICE SAD-a

Amerikanke su opet na tronu! U finalu SP-a pale su Francuskinje

Piše HINA,
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Amerikanke su opet na tronu! U finalu SP-a pale su Francuskinje
Foto: Maryam Majd
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Američke košarkašice su opet na vrhu svijeta. U finalu su pobijedile Francusku 97-79 i osvojile sedmo zlato u zadnjih osam SP-a, dok je Španjolska uzela broncu

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Košarkašice Sjedinjenih Američkih Država obranile su naslov svjetskih prvakinja nakon finalne pobjede protiv Francuske 97-79 (17-20, 26-25, 30-12, 24-22). Peti put u nizu Amerikanke su osvojile svjetsko zlato, odnosno, postale su prvakinje sedmi put na posljednjih osam prvenstava. Francuska je nakon jedne bronce u povijesti sada stigla do prvog srebra.

FIBA Basketball Women's World Cup - Final - United States v France
Foto: Annegret Hilse

Francuskinje su odlično odigrale prvo poluvrijeme. Nakon uvodnih deset minuta su vodile 20-17, a na veliki odmor su otišle uz prednost 45-43. Ključnim se na kraju pokazala treća dionica gdje su Amerikanke napravile ogromnu prednost.

Taj su dio igre dobile s 30-12 čime su pobjegle na pozamašni plus od 16 poena, 73-57. U posljednjoj četvrtini Amerikanke su čuvale prednost, nisu dopustile povratak suparnicama te su lako došle do obrane naslova prvakinja.

FIBA Basketball Women's World Cup - Final - United States v France
Foto: Annegret Hilse

Breanna Stewart je za SAD postigla 22 poena, a tome je dodala deset skokova i četiri asistencije. Jackie Young je ubacila 18 poena uz pet asistencija i šest skokova. Kod Francuske su najbolje bile Dominique Malonga s 21 poenom i šest skokova te Gabby Williams s 20 poena i sedam asistencija.

FIBA Basketball Women's World Cup - Final - United States v France
Foto: Annegret Hilse

Košarkašice Španjolske osvojile su brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu nakon što su u utakmici za treće mjesto svladale domaćina prvenstva Njemačku s 81-58 (25-15, 15-21, 21-15, 20-7).

Iyana Martin je kod Španjolske postigla 22 poena uz devet asistencija i četiri skoka. Raquel Carrera je dodala 15 poena uz pet skokova i tri asistencije. U domaćoj ekipi Njemačke po 13 poena su postigle Alexis Petterson i Nyara Sabally.

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