ITF U ŠIBENIKU

Ana, dobrodošla natrag! Konjuh osvojila turnir nakon tri godine

Piše Davor Kovačević,
Ana, dobrodošla natrag! Konjuh osvojila turnir nakon tri godine
Šibenik: Polufinale turnira W15 Šibenik Openu 2025 Ana Konjuh (CRO) - Ella Haavisto(FIN) | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Nakon zadnje operacije izgubila sam bekend, osjećaj, tehniku. Doslovno sam se vratila na početak, osjećam kao da sam tek počela igrati tenis, rekla je nedavno

Trijumfalan tjedan za Anu Konjuh (27) u Šibeniku. Nakon tri godine posta, točnije velikih pehova, Dubrovkinja je osvojila profesionalni turnir, istina najniže ITF kategorije W15, ali i ovakvi mali koraci trenutno su za dubrovačku tenisačicu vrlo veliki u pokušaju novog povratka na veliku tenisku scenu.

Ana je u finalnom meču uvjerljivo nadigrala Slovenku Piju Lovrič (WTA 483) sa 6-2, 6-2, u pet je mečeva izgubila jedan set i to je nešto što je, uz trofej, sigurno dobar znak u ovom dugotrajnom procesu koji je iza nje i nakon kojeg je odlučila dati sebi još jednu, zadnju priliku.

Šibenik: Polufinale turnira W15 Šibenik Openu 2025 Ana Konjuh (CRO) - Ella Haavisto(FIN) | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Nakon zadnje operacije izgubila sam bekend, osjećaj, tehniku. Doslovno sam se vratila na početak, osjećam kao da sam tek počela igrati tenis. Forhend mi je na 60-70 posto zbog problema s laktom, a nisam mogla igrati samo sa servisom. Trenutno igram na 50 posto mogućnosti - rekla je nedavno za Croatian Tennis.

- Rekla sam sama sebi da ću dati još jednu priliku, da barem znam da sam pokušala sve i da mogu biti mirna. Stvarno se nadam da će uspjeti, s dobrim rezultatima sigurno bih vratila i psihu u "normalu". Teško mi je prihvatiti da vjerojatno nikad više neću biti ista. Nakon svega što sam prošla, čovjek jednostavno ne može ostati ist

