Ana, dobrodošla natrag! Konjuh osvojila turnir nakon tri godine

Trijumfalan tjedan za Anu Konjuh (27) u Šibeniku. Nakon tri godine posta, točnije velikih pehova, Dubrovkinja je osvojila profesionalni turnir, istina najniže ITF kategorije W15, ali i ovakvi mali koraci trenutno su za dubrovačku tenisačicu vrlo veliki u pokušaju novog povratka na veliku tenisku scenu.

Ana je u finalnom meču uvjerljivo nadigrala Slovenku Piju Lovrič (WTA 483) sa 6-2, 6-2, u pet je mečeva izgubila jedan set i to je nešto što je, uz trofej, sigurno dobar znak u ovom dugotrajnom procesu koji je iza nje i nakon kojeg je odlučila dati sebi još jednu, zadnju priliku.

Šibenik: Polufinale turnira W15 Šibenik Openu 2025 Ana Konjuh (CRO) - Ella Haavisto(FIN) | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Nakon zadnje operacije izgubila sam bekend, osjećaj, tehniku. Doslovno sam se vratila na početak, osjećam kao da sam tek počela igrati tenis. Forhend mi je na 60-70 posto zbog problema s laktom, a nisam mogla igrati samo sa servisom. Trenutno igram na 50 posto mogućnosti - rekla je nedavno za Croatian Tennis.

- Rekla sam sama sebi da ću dati još jednu priliku, da barem znam da sam pokušala sve i da mogu biti mirna. Stvarno se nadam da će uspjeti, s dobrim rezultatima sigurno bih vratila i psihu u "normalu". Teško mi je prihvatiti da vjerojatno nikad više neću biti ista. Nakon svega što sam prošla, čovjek jednostavno ne može ostati ist