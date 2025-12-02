Ana Ivanović pokrenula razvod od Schweinsteigera! Planira i zadržati skrbništvo nad djecom

Jedan od najskladnijih i najomiljenijih sportskih parova, bivša srpska tenisačica Ana Ivanović (36) i legendarni njemački nogometaš Bastian Schweinsteiger (39), završavaju svoj brak. Prema pisanju njemačkog tabloida Bild, Ana je ta koja je odlučila stati na kraj devetogodišnjem braku, a papiri za razvod već su predani sudu.

Par, koji je oduvijek djelovao idilično i zaljubljeno, svoju je ljubavnu priču započeo 2014. godine, a okrunili su je glamuroznim vjenčanjem u Veneciji dvije godine kasnije. Tijekom braka dobili su tri sina, a obitelj se skrasila u mirnoj oazi na Palma de Mallorci, daleko od medijske pompe. No, i ovoj je ljubavnoj priči došao kraj.

Foto: Instagram

Zahtjev podnesen u tajnosti još u studenom

Kako navodi Bild, pozivajući se na izvore bliske paru, Ana Ivanović je zahtjev za razvod braka podnijela još u studenom prošle godine. Postupak je pokrenut na Općinskom sudu u Münchenu, na odjelu specijaliziranom za obiteljske sporove. Kao službeni razlog za krah braka navode se "nepomirljive razlike", što je standardna pravna formulacija koja često skriva dublje probleme.

Foto: Instagram

Osim samog razvoda, bivša prva tenisačica svijeta pokrenula je i postupak za uzdržavanje njihova tri sina. S obzirom na to da ona s djecom živi u njihovoj obiteljskoj vili u Španjolskoj, ovaj je pravni korak bio očekivan. Schweinsteiger, koji je svoju impresivnu nogometnu karijeru završio 2019. godine, često je putovao zbog posla kao stručni komentator za njemačku televiziju ARD, dok je Ana bila posvećena obitelji.

Je li treća osoba presudila braku?

Iako se kao službeni razlog navode nepomirljive razlike, njemački mediji već su počeli špekulirati o pravim uzrocima razlaza. Prema nekim napisima, jedan od glavnih okidača za Aninu odluku mogla bi biti druga žena. Naime, Schweinsteiger je viđen u društvu nepoznate žene, što je potaknulo glasine o nevjeri.

Foto: Instagram

Smatrali su ih najljepšim sportskim parom

Njihova veza od samog je početka bila pod velikim medijskim povećalom. Upoznali su se preko zajedničke prijateljice, njemačke tenisačice Andree Petković, a iskre su odmah planule. Schweinsteiger je tada bio u dugogodišnjoj vezi, no ljubav prema Ani bila je jača. Vjenčali su se u srpnju 2016. na raskošnoj ceremoniji u Veneciji, a njihove fotografije obišle su svijet.

Nakon završetka sportskih karijera posvetili su se mirnom obiteljskom životu. Ana je postala uspješna poduzetnica, dok je Schweinsteiger ostao vezan uz nogomet kao analitičar. Činilo se da su pronašli savršen balans, no čini se da je idila bila samo prividna.