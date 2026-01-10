Ana Maria Marković dobila konkurenciju: Zanosna Kiana mami poglede muške publike

Kiana Paloma Dufour je 19‑godišnja nogometašica i internet senzacija koja je posljednjih mjeseci sve popularnija širom svijeta, ne samo zbog nogometnog talenta nego i zbog ogromne pažnje na društvenim mrežama
Kianaina priča je iznimno inspirativna jer je kao tinejdžerica imala dijagnosticiranu displaziju kuka, što je zahtijevalo dvije teške operacije i dugotrajnu rehabilitaciju prije nego je ponovno počela trčati i igrati nogomet
Na Instagramu je Kiana postala vrlo popularna, s stotinama tisuća pratitelja koji prate njezine objave o treningu, životu i nogometu
Njezin profil privukao je pažnju čak i poznatih sportaša poput američkog reprezentativca i Juventusovog igrača Westona McKennieja, MLB bacača Marcusa Stromana i nogometaša Davida Ruiza, koji su lajkali ili komentirali njezine objave
Jedan od najnovijih trenutaka koji je dodatno podigao pažnju javnosti jest kada je nogometni talent Lamine Yamal (Barcelona) lajkao njezine Instagram fotografije, što je odmah pokrenulo val internet šuškanja i memeova o potencijalnoj poveznici između njih dvoje
