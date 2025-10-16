Ana Maria Marković drugi put zaredom bez izbornikova poziva

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Nenad Gračan objavio je popis igračica povodom dvije prijateljske utakmice protiv Crne Gore. Reprezentacija se okuplja 20. listopada u Zagrebu, odakle putuje u Solin gdje će se pripremati.

Prva utakmica na rasporedu je 24. listopada u 15:00 sati protiv Crne Gore na stadionu SC Marijan Šuto “Mrma” u Zmijavcima, a tri dana kasnije slijedi novi ogled u 12:00 sati na stadionu Hrvatski vitezovi u Dugopolju.

Drugo okupljanje u nizu Gračan nije pozvao najpopularniju hrvatsku nogometašicu Anu Mariju Marković, koja je u kolovozu sa sestrom Kristinom potpisala za Brooklyn FC. Ana Maria ima 25 nastupa i dva gola.

- Nakon dugo vremena ćemo se okupiti, imamo termin za dvije prijateljske utakmice protiv Crne Gore. Bit će to dobra priprema za ono što nas kasnije očekuje. Vjerujem da su cure motivirane i željne izazova. Ima dosta mladih djevojaka, a utakmica protiv Ukrajine u lipnju treba nam biti pokazatelj kako se ponašati u budućnosti. Vjerujem u cure i mladost, mislim da ćemo se ponovno vratiti gdje smo bili u zadnja tri ciklusa - rekao je Gračan.

Popis igračica:

Vratarke: Doris Bačić (Napoli), Ana Ristovski (Hajduk), Ana Filipović (Dinamo);

Obrambene: Ana Jelenčić (Servette Geneve), Kristina Nevrkla (Agram), Antonia Dulčić (Hajduk), Tea Vračević (SKN St. Polten), Lucia Orkić (RB Salzburg), Janja Čanjevac (Hajduk);

Vezne: Izabela Lojna (Lio Osijek), Ana Bakalar (Hajduk), Maja Joščak (Agram), Ivana Slipčević (SC Sand), Ružica Krajinović (Sturm Graz), Laura Vlastelica (Hajduk), Ana Jakobašić (Agram), Barbara Živković (Hajduk), Helena Spajić (Dinamo), Lucija Vunić (Dinamo);

Napadačice: Karla Kurkutović (GKS Górnik Łęczna), Martina Ćavar (FC Zürich), Petra Mikulica (SCR Altach), Antea Guvo (Peamount United), Karla Jedvaj (FC Blau-Weiss Linz).