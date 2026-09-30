Ana Maria Marković vratila se u reprezentaciju. Gračan pozvao čak sedam igračica Hajduka

Nenad Gračan, izbornik hrvatske ženske nogometne reprezentacije, objavio je popis za nadolazeće utakmice protiv Islanda u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Parizu.

Hrvatska će u prvom kolu doigravanja igrati dvije utakmice protiv Islanda, 9. listopada u Puli te četiri dana poslije toga u Reykjaviku. U slučaju prolaska Islanda, Hrvatska će u drugom kolu doigravanja igrati protiv pobjednika susreta Sjeverna Irska – Portugal.

Nakon što nije bila dio reprezentacije u nekoliko posljednjih akcija, u kadar reprezentacije vraća se Ana Maria Marković, od ovog ljeta igračica Hajduka. Splitski klub, prvak Hrvatske, daje čak sedam igračica.

Velika Gorica: Nogometašice Hrvatske protiv Rumunjske u kvalifikacijskoj utakmici za SP | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Igramo dvije kvalifikacijske utakmice protiv reprezentacije Islanda, jedne od najboljih u Europi. To je reprezentacija koja je vrlo pragmatična, odgovorna i disciplinirana te će sigurno biti vrlo zahtjevne i teške utakmice. Za nas je to sigurno veliko iskustvo, pogotovo za mlađe igračice, da steknu kontinuitet igranja takvih utakmica. To će biti veliki izazov za sve nas, ali pokušat ćemo odigrati kvalitetnu i odgovornu utakmicu te nastojati iznenaditi Islanđanke - rekao je izbornik Gračan, prenosi HNS.

Popis igračica:

Vratarke: Doris Bačić (RB), Carlotta Sesjak (1. FFC Recklinghausen, GER), Nika Radolović (ŽNK Agram)

Obrambene: Petra Pezelj (SFK 2000 Sarajevo, BIH), Leonarda Balog (FC Montpellier, FRA), Ana Jelenčić (ŽNK Hajduk Split), Antonia Dulčić (ŽNK Hajduk Split), Tea Vračević (SKN St. Pölten Frauen, AUT), Helena Spajić (ŽNK Dinamo Zagreb), Lucia Orkić (FK Austria Wien, AUT), Janja Čanjevac

Vezne: Lucija Vunić (ŽNK Dinamo Zagreb), Laura Vlastelica (ŽNK Hajduk Split), Ana Bakalar (ŽNK Hajduk Split), Lana Kukavica (ŽNK Hajduk Split), Tea Krznarić (SKN St. Pölten Frauen, AUT), Barbara Živković (ŽNK Hajduk Split), Ella Ljustina (GC Frauenfussball, SUI)

Napadačice: Karla Kurkutović (First Vienna FC 1894, AUT), Ana Maria Marković (ŽNK Hajduk Split), Petra Mikulica (SRC Altach, AUT), Martina Ćavar (FC Zürich, SUI), Erika Vrban Zschuppe (Tampa Bay Sun FC, USA)

Raspored utakmica:

9. listopada: Hrvatska - Island (Pula, stadion Aldo Drosina) 18:45

13. listopada: Island - Hrvatska (Reyjkavik, stadion Laugardalsvollur) 17:30