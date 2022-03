Analiza katarske turneje: Tko se nametnuo, a tko to nije uspio?

Moramo kao stožer dobiti odgovore na neka pitanja. S nekim igračima vidjeti 'jesu li' ili 'nisu', vidjeti hoće li se nametnuti ili odmetnuti, rekao je Zlatko Dalić uoči prijateljske utakmice s Bugarskom u Dohi u kojoj je najavio da će priliku dobiti oni koji su igrali malo, ili nisu uopće, protiv Slovenije.

I dobio je izbornik neke odgovore. Sada zna na koga može računati i na kojoj poziciji, iako Mundijal je tek u studenome pa će na njegov konačni popis putnika utjecati još nekoliko faktora.

U prvu utakmicu smo krenuli u najavljenoj 3-5-2 formaciji s mladim snagama u posljednjoj liniji, u vezi je više-manje sve bilo očekivano, Kristijan Jakić je zamijenio odsutnog Marcela Brozovića, dok je Josip Juranović zaigrao na desnoj strani. U napadu Andrej Kramarić i Ante Budimir. Hrvatska je dominirala i na trenutke izgledala itekako organizirano, no vidjelo se da joj fali utakmica u takvoj formaciji. Na koncu je Bijol u 91. minuti poništio Kramarića, a mi smo svejedno osigurali drugi šešir za Katar. Čisto zadovoljavajuće...

Turnir u Dohi zaključili smo preokretom protiv Bugarske. 'Druga' postava Hrvatske, iako Zlatko Dalić zbog zajedništva u reprezentaciji izbjegava taj termin, nije pokazala ništa. Protiv slabašne reprezentacije, 71. po Fifinom renkingu, Vatreni nisu uspjeli zabiti gol, sve dok nisu ušli senatori. I to zabrinjava. Da jedan Luka Modrić, koji se bori za naslov u La Ligi i Ligi prvaka, mora igrati protiv Bugarske prijateljsku utakmicu samo kako se ne bismo osramotili. Nedopustivo!

Na Dalićev popis za Katar, ranije smo ustvrdili, utjecat će nekoliko faktora. On je sam naglašavao da ne može voditi na Mundijal igrača koji ne igra u klubu...pa valjda bi to trebao biti prvi kriterij. Naravno, ići će samo oni potpuno spremni, izuzev ako se radi o nekome koga se 'isplati' čekati, primjerice Modrića, Perišića, Kovačića, Brozovića... Ipak, ima još jedna bitna stavka. Izbornicima je uobičajeno dato na raspolaganje 23 igrača, no Uefa je na prošlom Euru, zbog mogućih zaraza koronavirusom, dopustila korištenje 26 igrača. Kako god, takva odluka Fife još uvijek se čeka.

Eh, sad. Tko su sigurni putnici? Golmani Dominik Livaković i Ivica Ivušić. HNL-ovci su se pokazali kao pouzdani, Dalić još uvijek nije utvrdio tko je od njih 'jedinica'. Ivi Grbiću je priopćio da ga neće voditi ako ne povrati 'jedinicu' Lillea izgubljenu velikim kiksevima protiv PSG-a. U ovome se trenutku čini kako je i Lovre Kalinić bliži Kataru nego Grbić. Kako god, sve ovisi o njemu samome. U obrani, pa možemo slobodno reći i u prvoj postavi, 'zacementiran' je Joško Gvardiol, među putnicima će biti i Duje Ćaleta-Car, kao i senatori Domagoj Vida (32) i Dejan Lovren (32), kojima izbornik neće uskratiti vjerojatno posljednje veliko natjecanje s 'vatrenima'. Srednji red, i najveća koncentracija kvalitete u hrvatskoj reprezentaciji, osiguran je za Marcela Brozovića, Luku Modrića, Matea Kovačića i Marija Pašalića, dok su od napadača sigurni Andrej Kramarić i Ivan Perišić.

To je samo 12 imena! Naravno, i svi ostali koji su se našli na Dalićevom popisu za katarsku turneju u ožujku su u najužem krugu potencijalnih putnika, no neki će se itekako morati izboriti za svoje mjesto. Prvenstveno se to odnosi na one sa slabom minutažom u klubovima: Grbić, Pongračić, Vlašić. Naravno, Daliću neće pobjeći sa radara neke snage iz U21 reprezentacije, primjerice Luka Sučić, a nipošto ne bi trebao zaboraviti niti trenutno ozlijeđenog Luku Ivanušeca!

No, tko je uopće pokazao "je li" ili "nije" na katarskoj turneji? Golmani su solidno odradili posao, u obrani je curilo u novoj formaciji, a Juranović je pokazao da može zamijeniti Vrsaljka, iako se nekako svi nadamo da ćemo za Katar dočekati 'Vrsaljka iz Rusije'. Kao i Borna Barišić, koji će vjerojatno biti zamjena Borni Sosi u formaciji s četvoricom u posljednjoj liniji.

Lovro Majer bio je jedna od rijetkih svijetlih točaka u redovima 'vatrenih' protiv Bugarske u prvom dijelu. Razigran, lepršav, lucidan... samo je potvrdio formu iz Rennesa. Ako tako nastavi, poziv za Katar, ne smije ga zaobići! Josipa Brekala je koronavirus spriječio od nastupa u Kataru, no on također igra odličnu sezonu u Torinu i Dalić na njega ozbiljno računa. Mislav Oršić! Taj nesretnik koji je morao zaigrati protiv Bugarske na poziciji na kojoj vjerojatno nije zaigrao nikad u životu. Kako god, kada je zaigrao na lijevoj strani, ili u napadu, pokazao je da je on ono što Hrvatska itekako treba. Hitronogog driblera, koji se ne libi '1 na 1' izvozati bilo koga, ili potegnuti s 30 metara.

I dolazimo Marka Livaje i Ante Budimira. Napadački dvojac je, ako ćemo iskreno - podbacio. Ni Dalić nije bio zadovoljan napadačom Osasune u prvoj utakmici, što je javno rekao, dok je Hajdukov as možda ostao u Splitu za ovo okupljanje, jer u Dohi ga nismo vidjeli. Iako, s titulom najboljeg strijelca HNL-a vrlo vjerojatno će kupiti svoje mjesto za Katar. Dodatne pluseve u Dohi, također, nisu dobili ni Mile Škorić i debitant Nikola Moro. Kako god, Hrvatska se sljedeći put okuplja za oglede Lige nacija u lipnju, a potom i rujnu. No, tada neće biti vremena za eksperimentiranje...

