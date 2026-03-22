Procurile fotografije raskošne svadbe: Kustiću je kum Damir Mišković, pjevala klapa Intrade

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić (51) i njegova odabranica Nika Perenčević (47) u petak su u zagrebačkom hotelu Westin imali raskošnu svadbu. Za tu su prigodu preuredili konferencijsku dvoranu, a snimku je objavio tim zadužen za organizaciju vjenčanja.

Među uzvanicima su bili i predsjednik Uefe Aleksander Čeferin, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sa suprugom Jasnom, predsjednik Hrvatskoga olimpijskog odbora Zlatko Mateša, tehnički direktor A i U-21 reprezentacije Stipe Pletikosa...

Mladencima je na svadbi zasvirala klapa Intrade, na čijem su se koncertu 14. prosinca prvi put pojavili zajedno u javnosti, a kum prvog čovjeku hrvatskog nogometa bio je Damir Mišković, objavila je Gloria uz fotografije novopečenoga bračnog para na svadbi. Mišković je njegova desna ruka i u savezu, čiji je dopredsjednik, ujedno i čelni čovjek prvaka Rijeke.

Aktualni šef HNS-a je ranije bio u braku s Nensi Kustić, koja ga je pratila na nogometnim priredbama, a Nika se lani razvela od Emila Tedeschija mlađeg, s kojim ima i troje djece.

