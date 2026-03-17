Ancelotti ide na Hrvatsku bez Neymara, on se oglasio: Tužan sam i uznemiren. Ali san je živ...

Brazilski nogometni virtuoz Neymar (34) prekinuo je šutnju nakon što ga je izbornik Carlo Ancelotti izostavio s popisa reprezentacije. Podsjetimo, peterostruki svjetski prvaci dogovorili su dvije jake prijateljske utakmice u sklopu priprema za nadolazeće Svjetsko prvenstvo, pa će tako Ancelottijevi igrači 26. ožujka odmjeriti snage sa svjetskim doprvakom Francuskom, a 1. travnja ih čeka susret s hrvatskom nogometnom reprezentacijom.

"Vatreni" su izbacili Brazil sa SP-a 2022. u Katru nakon čudesne pobjede u četvrtfinalu, koje je otišlo u produžetke. Upravo je Neymar tada bio jedini strijelac za Brazil, ali njegova je karijera od tada u slobodnom padu. Zadobio je tešku ozljedu koljena 2023. godine nakon koje nije isti, a prije godinu dana vratio se u matični Santos, gdje je njegova karijera prije 15-ak godina uhvatila zamaha.

U Santosu je 34-godišnja brazilska ikona pronašla kojekakvu formu, zbog čega se nada Ancelottijevom pozivu na Mundijal u lipnju. Zato ne čudi što je Neymar duboko razočaran jer se nije našao na popisu za Hrvatsku.

​- Uznemiren sam, tužan što nisam pozvan. Ali fokus ostaje iz dana u dan, iz treninga u trening, iz utakmice u utakmicu - poručio je Neymar, a zatim dodao:

​- Ostvarit ćemo svoj cilj. Ostao je još jedan konačan poziv i san i dalje živi. To je to, zajedno smo u ovome.

Ancelotti je ranije objasnio kako računa na Neymara za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, ali samo ako bude "sto posto spreman", čime je jasno dao do znanja da prati njegovu fizičku formu nakon niza ozljeda.