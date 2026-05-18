Ancelotti odabrao 26 Brazilaca za Mundijal, vraća se Neymar

Brazilski nogometni savez (CBF) objavio je konačni popis od 26 igrača koji će pod vodstvom talijanskog stručnjaka Carla Ancelottija predstavljati Brazil na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Objava na službenom Instagram profilu Saveza, pod naslovom "Ovo je lista srca! Ovo je lista Brazila!", zapalila je društvene mreže i probudila snove nacije o osvajanju rekordnog, šestog naslova svjetskog prvaka.

Ancelottijevih 26 ratnika za napad na titulu

Na vizualno grafici, uz portret izbornika Carla Ancelottija, predstavljen je popis igrača po pozicijama. Ancelotti, prvi strani izbornik Brazila u gotovo stotinu godina, odlučio se za spoj iskustva i mladosti. Na golu su očekivano Alisson i Ederson, obranom će zapovijedati iskusni Danilo i Marquinhos, dok će veznim redom dominirati Casemiro i Lucas Paquetá. Ipak, najviše pozornosti privlači napadačka linija.

Uz superzvijezdu Neymara Jr.-a, kojem će ovo vjerojatno biti posljednje Svjetsko prvenstvo, tu su Realova zvijezda Vini Jr., Raphinha te mlada senzacija Endrick. Izbornikova poruka bila je jasna, a srž je sažeta u opisu objave: "Ovo nisu samo 26 imena. Ovo je 26 srca koja su sanjala o ovom trenutku. Idemo po šestu zvijezdu!". Upravo ta "šesta zvijezda" postala je opsesija za Brazilce, koji na svjetski naslov čekaju još od 2002. godine.

Navijači u euforiji, sanjaju o "Hexi"

Reakcije navijača u komentarima ispod objave bile su gotovo jednoglasno pozitivne i euforične. Poruke podrške preplavile su profil Saveza, a dominirala je jedna riječ: "Hexa", portugalski izraz za šesti naslov. "Vratila se naša nada u 'Hexu'!", "Neka dođe 'Hexa'!!!", i "Idemo, Brazil!", samo su neki od komentara koji odražavaju optimizam koji vlada među navijačima. Jedan od korisnika napisao je: "Sada je trenutak da pošaljemo puno pozitivne energije našim igračima koji će predstavljati našu brazilsku zemlju".

Foto: Jean Carniel/REUTERS

Iako se našao i pokoji komentar koji izražava žaljenje zbog izostanka nekih igrača, poput onoga koji je primijetio da mu nedostaju Alexandro Ribeiro i João Pedro, opći je dojam da navijači čvrsto stoje iza Ancelottijevog odabira.

Brazil će prije početka turnira u Sjevernoj Americi odigrati pripremne utakmice protiv Paname i Egipta. U grupnoj fazi čekaju ih dvoboji s Marokom, Haitijem i Škotskom. Misija je jasna, očekivanja su ogromna, a s Ancelottijem na klupi i Neymarom na terenu, cijela nacija vjeruje da je napokon došlo vrijeme za povratak trofeja kući.