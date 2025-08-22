Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI MAESTRO

Ancelotti se naklonio Modriću: On će ostaviti trag i u Serie A

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ancelotti se naklonio Modriću: On će ostaviti trag i u Serie A
Madrid: Nakon zagrljaja Luke Modrića, suigrači bacali trenera Carla Ancelottija u zrak | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Apsolutni je profesionalac i prošle godine nije propustio niti jedan trening, naglasio je Carlo Ancelotti

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti, koji je prošle sezone bio trener Luki Modriću u Real Madridu, vjeruje da će hrvatski veznjak ostaviti trag u talijanskoj ligi. Modrić, koji će za dva tjedna napuniti 40 godina, došao je ljetos u Milan nakon 13 godina provedenih u Real Madridu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' 01:02
Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

- Razgovarao sam s njim. Oduševit će navijače i ostaviti svoj trag u Serie A. Zadovoljan je odlukom i zna da može u dobroj formi stići do Svjetskog prvenstva - izjavio je 66-godišnji Ancelotti u razgovoru za talijanske novine Il Giornale.

Ancelotti je tijekom vođenja Real Madrida, s kojim je 2024. bio prvak Europe, često hvalio Modrića na novinskim konferencijama.

- Apsolutni je profesionalac i prošle godine nije propustio niti jedan trening - rekao je Talijan.

ZVIJEZDA MILANA VIDEO Mali navijači Milana su oduševljeni Modrićem. Evo kako su ga dočekali u tunelu stadiona
VIDEO Mali navijači Milana su oduševljeni Modrićem. Evo kako su ga dočekali u tunelu stadiona

Ancelotti, nekadašnji branič Milana i kasnije njegov trener od 2001. do 2009., poručio je da mu je drago što je klub sa San Sira doveo ljetos trenera Masssimiliana Allegrija.

- Drago mi je što mu je Milan ponovno ukazao povjerenje. On je važna figura koja je bila potrebna momčadi - napomenuo je Ancelotti. Allegri je već vodio Milan od 2010. do 2014. godine.

Madrid: Utakmica Real Madrid - Real Sociedad, posljednja u kojoj Luka Modrić igra s dresom Real Madrida
Madrid: Utakmica Real Madrid - Real Sociedad, posljednja u kojoj Luka Modrić igra s dresom Real Madrida | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Serie A ima važne trenere: Sarrija (Lazio), Contea (Napoli) i Gasperinija (Roma) - dodao je izbornik Brazila.

Italija je ljetos na svoju klupu dovela Gennara Gattusa koji je prošle sezone bio trener splitskog Hajduka. Ancelottija je iznenadila ta odluka.

LA LIGA VIDEO Real iz dvojbenog penala pobijedio Budimirovu Osasunu
VIDEO Real iz dvojbenog penala pobijedio Budimirovu Osasunu

- Nikad nisam zamišljao da će Rino postati izbornik reprezentacije, ali on ima sve zasluge da dobro odradi taj posao. Ima karakter, ima osobnost i nadam se da ću ga sresti na Svjetskom prvenstvu - izjavio je Ancelotti od kojeg navijači u Brazilu očekuju pehar svjetskog prvaka na prvenstvu koje se igra za godinu dana u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Vešović se vratio u hrvatski nogomet...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Vešović se vratio u hrvatski nogomet...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću u Italiji...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću u Italiji...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi
MALO TOGA OSTAVILA MAŠTI

FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, Nizozemka je sa zaručnikom Jakeom Paulom posjetila Como

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025