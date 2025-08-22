Ancelotti se naklonio Modriću: On će ostaviti trag i u Serie A

Izbornik brazilske nogometne reprezentacije Carlo Ancelotti, koji je prošle sezone bio trener Luki Modriću u Real Madridu, vjeruje da će hrvatski veznjak ostaviti trag u talijanskoj ligi. Modrić, koji će za dva tjedna napuniti 40 godina, došao je ljetos u Milan nakon 13 godina provedenih u Real Madridu.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

- Razgovarao sam s njim. Oduševit će navijače i ostaviti svoj trag u Serie A. Zadovoljan je odlukom i zna da može u dobroj formi stići do Svjetskog prvenstva - izjavio je 66-godišnji Ancelotti u razgovoru za talijanske novine Il Giornale.

Ancelotti je tijekom vođenja Real Madrida, s kojim je 2024. bio prvak Europe, često hvalio Modrića na novinskim konferencijama.

- Apsolutni je profesionalac i prošle godine nije propustio niti jedan trening - rekao je Talijan.

Ancelotti, nekadašnji branič Milana i kasnije njegov trener od 2001. do 2009., poručio je da mu je drago što je klub sa San Sira doveo ljetos trenera Masssimiliana Allegrija.

- Drago mi je što mu je Milan ponovno ukazao povjerenje. On je važna figura koja je bila potrebna momčadi - napomenuo je Ancelotti. Allegri je već vodio Milan od 2010. do 2014. godine.

Madrid: Utakmica Real Madrid - Real Sociedad, posljednja u kojoj Luka Modrić igra s dresom Real Madrida | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

- Serie A ima važne trenere: Sarrija (Lazio), Contea (Napoli) i Gasperinija (Roma) - dodao je izbornik Brazila.

Italija je ljetos na svoju klupu dovela Gennara Gattusa koji je prošle sezone bio trener splitskog Hajduka. Ancelottija je iznenadila ta odluka.

- Nikad nisam zamišljao da će Rino postati izbornik reprezentacije, ali on ima sve zasluge da dobro odradi taj posao. Ima karakter, ima osobnost i nadam se da ću ga sresti na Svjetskom prvenstvu - izjavio je Ancelotti od kojeg navijači u Brazilu očekuju pehar svjetskog prvaka na prvenstvu koje se igra za godinu dana u Kanadi, SAD-u i Meksiku.