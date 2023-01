Ancelotti zabrinuo navijače: Modrićevo stanje nije dobro

Na Svjetskom prvenstvu u Katru odveo je Hrvatsku do bronce i proglašen je trećim najboljim igračem prvenstva. Bilo je to još jedno njegovo prvenstvo za pamćenje. No, 37 godina mu je, tijelo je izraubano, podložnije ozljedama i sve teže se rekuperira. Koliki god fenomen bio, i Luka Modrić se suočio s tim.

Svjetsko prvenstvo ostavilo je traga na njemu. Desetak dana bio je na odmoru pa se već krajem prosinca priključio treninzima. U zadnjoj utakmici u godini odigrao je tri minute protiv Valladolida.

Koliki god bio radnik i profesionalac, uz ogromnu želju i volju, Ni Luka ne može protiv prirode. U posljednjih nekoliko utakmica bio je ispod razine Bez energije i snage, djelovao je iscrpljeno i umorno, a izostala je i njegova magija.

Foto: AHMED YOSRI

Što se događa s maestrom, pitali su se navijači Reala. Uoči utakmice osmine finala Kupa protiv Villarreala, trener Carlo Ancelotti otkrio je kako će Modrić propustiti utakmicu te zabrinuo mnoge s ne baš dobrim vijestima.

- Modrićevo fizičko stanje nije dobro nakon Svjetskog prvenstva. Ali, vraćat ćemo ga, polako, i siguran sam da će nam biti koristan u ostatku sezone - rekao je Ancelotti.

Foto: PABLO MORANO

Luka je ove sezone odigrao 30 utakmica. Koliko god bio fizički spreman, tijelo je sve umornije i teško mu je pratiti takav ritam.

Ovaj put će odgovornost morati preuzeti Toni Kroos.

- Kroos i Modrić su u potpuno različitim situacijama. Toni je u optimalnoj formi, a Luka je igrao Svjetsko prvenstvo i ne osjeća se baš najbolje

