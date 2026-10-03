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DAVIDE ANCELOTTI

Ancelottijev sin: Vinicius nije problematičan. Kad sam ja bio u Realu ni Modrić nije želio iz igre

Piše Ivan Tomašković,
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Ancelottijev sin: Vinicius nije problematičan. Kad sam ja bio u Realu ni Modrić nije želio iz igre
Foto: Marcelo del Pozo
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On je otpočetka sezone trener francuskog Lillea, a u dva navrata bio je u očevom stožeru u Real Madridu

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Sin legendarnog Carla Ancelottija, Davide (37) u velikom intervjuu za As govorio je o događajima u Real Madridu. On je otpočetka sezone trener Lillea, no u ovom intervjuu najviše pitanja dobio je o stažu u Realu.  Tamo je ukupno proveo šest godina u dva mandata, obnašajući dvije različite funkcije u stručnom stožeru svog oca. Od 2013. do 2015. bio je kondicijski trener, a onda je od 2021. do 2025. bio pomoćni trener.  Tijekom ovih šest godina s Realom je osvojio čak 11 trofeja, uključujući dvije Lige prvaka i dva naslova španjolskog prvaka. 

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Upitali su ga kako komentira događaj s burnog El Clasica prije godinu dana, kada je pobjeda Reala nad Barcelonom (2-1) ostala u sjeni ispada Viniciusa, koji je odbijao izaći iz igre te vikao na trenera Xabija Alonsa

- Nije to nikakav skandal, niti dokaz da je Vini problematičan. Upravo suprotno, on je primjer svega pozitivnog. Igrači Reala su nevjerojatno profesionalni. Nikada nismo imali lošu reakciju ni od koga - rekao je Davide Ancelotti koji dodao da je ranije bilo sličnih situacija. 

- Ne žele napustiti teren? U redu, to je normalno. Ono što je Vini učinio, Kroos je učinio tisuću puta. Modrić je to također činio na svoj način. Casemiro je to radio. Ali to ne znači da su igrači glavni. U svlačionici Reala trener je šef - zaključio je. 

UEFA Champions League - Lille v Real Betis
Foto: Sarah Meyssonnier

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