Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI MAESTRO

Modrić, posljednji Mohikanac: Messi se oprostio, Ronaldo otišao i možda se ni ne vrati

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: 1 min
Modrić, posljednji Mohikanac: Messi se oprostio, Ronaldo otišao i možda se ni ne vrati
Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski kapetan nastupio je 204 puta za 'vatrene' i zabio 30 golova. Nedostaju mu još tri nastupa da sustigne velikog Messija po broju nastupa za reprezentaciju

Admiral

Je li ovo kraj za Cristiana Ronalda (41) u portugalskoj nogometnoj reprezentaciji? Pitaju se mnogi. On je otišao iz reprezentacije prije utakmice s Danskom. 

- Nakon konferencije za medije izbornika i razgovora s predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza odlučio sam napustiti reprezentativni kamp. U svoje ću vrijeme svim Portugalcima reći istinu o razlozima odlaska iz reprezentacije kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim suigračima, bez iznimke - napisao je Ronaldo.

Sve je eskaliralo nakon gostujuće pobjede protiv Norveške 2-1, koju je 41-godišnjak odgledao s klupe. Prvi put od Eura 2008. i susreta sa Švicarskom nije dobio ni minute u natjecateljskoj utakmici Portugala u kojoj je bio među pričuvama.

- Uključimo li prijateljske susrete, posljednji se takav slučaj dogodio protiv Hrvatske u lipnju 2024., ali tada je očito Cristiano Ronaldo bio taj koji je tako odlučio - ističu iz Ofenzive. 


Nakon 23 godine, 234 nastupa i 146 pogodaka, Portugal i Cristiano Ronaldo možda su stigli do kraja zajedničkog puta? 

Inače, prije Ronalda definitivni kraj reprezentativne karijere objavio je Leo Messi (39). On je krajem kolovoza objavio da je kraj. Nakon 207 nastupa i 125 golova u dresu Gauča, s kojima je osvajao Copu Américu u dva navrata te, kao krunu svega, Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, odlučio se oprostiti od argentinske nogometne reprezentacije. 

FILE PHOTO: FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Argentina v Egypt
Foto: Amanda Perobelli

Od starih lisaca majstora u reprezentaciji je ostao tako samo naš Luka Modrić. Iako su ga već mnogi umorili s pitanjem: "Kad će kraj?", on je i dalje tu. Luka je za Hrvatsku nastupio 204 puta i zabio 30 golova. Nedostaju mu još tri nastupa da sustigne Messija. Ako se Ronaldo oprosti, možda će dostići i njega? Nikad ne recite, nikad. 

UEFA Nations League - Spain vs Croatia
Foto: RAUL CARO

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Što radi Gvardiol!? Potez na poluvremenu utakmice sa Španjolcima iznenadio mnoge
PRIMJERENO?

VIDEO Što radi Gvardiol!? Potez na poluvremenu utakmice sa Španjolcima iznenadio mnoge

Španjolska razbila Hrvatsku 4-1, a navijači raspravljaju zbog bizarnog poteza: Gvardiol je već na poluvremenu čestitao Yamalu
BILIĆ IZNENADIO KRITIKAMA... Pa ovakva Hrvatska nije niti mogla bolje proći u Španjolskoj!
ČUDAN ISTUP

BILIĆ IZNENADIO KRITIKAMA... Pa ovakva Hrvatska nije niti mogla bolje proći u Španjolskoj!

ŠPANJOLSKA - HRVATSKA 4-1 Slaven Bilić protiv svjetskih prvaka je na teren poslao momčad koja je prvi put uopće stala zajedno na teren, pa onda - kritizirao igrače!? Priznat ćete, dosta čudno...
FOTO Yamalova djevojka otkrila kako su se upoznali: Očekujete savršenu ljubavnu priču, ali ne
UNIŠTIO HRVATSKU

FOTO Yamalova djevojka otkrila kako su se upoznali: Očekujete savršenu ljubavnu priču, ali ne

Mlada nogometna zvijezda Lamine Yamal (19) u vezi je s atraktivnom influencericom Inés García. Šuškanja su počela s lajkovima na društvenim mrežama, a kulminirala su javnim pojavljivanjima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026