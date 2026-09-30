Modrić, posljednji Mohikanac: Messi se oprostio, Ronaldo otišao i možda se ni ne vrati

Je li ovo kraj za Cristiana Ronalda (41) u portugalskoj nogometnoj reprezentaciji? Pitaju se mnogi. On je otišao iz reprezentacije prije utakmice s Danskom.

- Nakon konferencije za medije izbornika i razgovora s predsjednikom Portugalskog nogometnog saveza odlučio sam napustiti reprezentativni kamp. U svoje ću vrijeme svim Portugalcima reći istinu o razlozima odlaska iz reprezentacije kojoj sam uvijek bio posvećen. Sada je vrijeme da poželim sreću Portugalu i svim svojim suigračima, bez iznimke - napisao je Ronaldo.

Sve je eskaliralo nakon gostujuće pobjede protiv Norveške 2-1, koju je 41-godišnjak odgledao s klupe. Prvi put od Eura 2008. i susreta sa Švicarskom nije dobio ni minute u natjecateljskoj utakmici Portugala u kojoj je bio među pričuvama.

- Uključimo li prijateljske susrete, posljednji se takav slučaj dogodio protiv Hrvatske u lipnju 2024., ali tada je očito Cristiano Ronaldo bio taj koji je tako odlučio - ističu iz Ofenzive.



Nakon 23 godine, 234 nastupa i 146 pogodaka, Portugal i Cristiano Ronaldo možda su stigli do kraja zajedničkog puta?

Inače, prije Ronalda definitivni kraj reprezentativne karijere objavio je Leo Messi (39). On je krajem kolovoza objavio da je kraj. Nakon 207 nastupa i 125 golova u dresu Gauča, s kojima je osvajao Copu Américu u dva navrata te, kao krunu svega, Svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, odlučio se oprostiti od argentinske nogometne reprezentacije.

Foto: Amanda Perobelli

Od starih lisaca majstora u reprezentaciji je ostao tako samo naš Luka Modrić. Iako su ga već mnogi umorili s pitanjem: "Kad će kraj?", on je i dalje tu. Luka je za Hrvatsku nastupio 204 puta i zabio 30 golova. Nedostaju mu još tri nastupa da sustigne Messija. Ako se Ronaldo oprosti, možda će dostići i njega? Nikad ne recite, nikad.