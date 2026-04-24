OSTAJE U HOFFENHEIMU

Andrej Kramarić pred potpisom novog dvogodišnjeg ugovora

Piše Domagoj Vugrinović,
Andrej Kramarić je strijelac u povijesti Hoffenheima i jedan od najvažnijih igrača u posljednjem desetljeću. Uprava vjeruje da upravo njegovo iskustvo može imati presudnu ulogu u borbi za europska natjecanja

Hrvatski reprezentativac Andrej Kramarić vrlo je blizu potppisu novog ugovora s Hoffenheimom, čime će se nastaviti dugogodišnja i uspješna suradnja. Njemački mediji navode da su pregovori u završnoj fazi te da je napadač već prihvatio ponudu, pa se uskoro očekuje i službena potvrda. Aktualni ugovor istječe mu na kraju sezone, no klub ga želi zadržati kao jednog od ključnih igrača i u narednom razdoblju. Novi ugovor trebao bi vrijediti dvije godine, odnosno do ljeta 2028. godine.

Kramarić je tijekom godina izgradio status legende kluba. Najbolji je strijelac u povijesti Hoffenheima i jedan od najvažnijih igrača u posljednjem desetljeću. Uprava vjeruje da upravo njegovo iskustvo može imati presudnu ulogu u borbi za europska natjecanja. Kvalitetu potvrđuje i ove sezone. U Bundesliga ima doznamenkasti broj pogodaka i asistencija, a posebno se istaknuo protiv Borussije Dortmunda, kojoj je zabio dva gola iz penala. Time je dodatno učvrstio svoju poziciju među najefikasnijim napadačima lige te prestigao Uwea Seelera na vječnoj ljestvici strijelaca.

U Hoffenheim je stigao 2016. godine, nakon epizoda u DinamuRijeci i Leicesteru, te se s vremenom prometnuo u zaštitno lice kluba.  Za hrvatsku reprezentaciju nastupa od 2014. godine te je skupio više od sto nastupa i postigao više od 36 golova. I na nadolazećem Svjetskom prvenstvu bit će jedan od ključnih igrača Zlatka Dalića, a potom bi se, prema svemu sudeći, trebao vratiti u Hoffenheim i nastaviti uspješnu priču.

