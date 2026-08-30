VIDEO Hrgović ga poslao ravno u bolnicu. Evo što je Itaumi: 'Nešto mu je Filip napravio...'

Nakon što je osam rundi sipao teške udarce u lice i tijelo Filipa Hrgovića (34), Moses Itauma (21) u devetoj je ostao bez goriva i popio batine od kojih će se dugo oporavljati. Britanci su meč prozvali "Svjedočite povijesti" misleći kako će Itauma postati drugi najmlađi Britanac kao svjetski prvak nakon Mikea Tysona. Umjesto toga, Hrvatska je prvi put dobila svjetskog teškaškog prvaka, po IBF verziji.

POGLEDAJTE GALERIJU: Hrgović vs Itauma

Koliko se Itauma teško nosio s porazom bilo je jasno odmah nakon prekida jer su mu dugo pružali pomoć, nije mogao biti ni na proglašenju, a iz O2 Arene u Londonu iznijeli su ga na nosilima. Držao se za rebro, a promotor Frank Warren spomenuo je i ozljedu noge.

- Moses je otišao u bolnicu na pregled, iz predostrožnosti. To uvijek radimo kako bismo bili sigurni jer je boksačevo zdravlje najvažnije. On je tamo i na najboljem je mjestu. Vidjet ćemo što će se dogoditi kad dobijem izvješće. Naravno, obavijestit ćemo sve - kazao je vlasnik promotorske kuće Queensberry nakon meča.

- Nešto mu je napravio s nogom i bio je prilično umoran. Bila je to brza i napeta borba za obojicu. Cijelo vrijeme ste mogli biti na rubu sjedala.

Kasnije je Warren priznao kako je navijao za Mosesa, htio mu je prirediti meč s kojim će otići u kasnije runde (u prošlih 14 mečeva nikad nije boksao poslije šeste), i to je i dobio. Samo, miljenik mu je brutalno stradao. Može li se vratiti, pitali su ga britanski novinari.

- Itauma je borac, pokazao je to do samog kraja. Takva je bila i borba, stajali su tamo i samo ispuštali bombe. Ne znam kako se mentalno osjeća, bit će potpuno slomljen. Morat ćemo razgovarati s njim i podići ga pa ćemo vidjeti kakav je. Trebat će vremena, imat će lijepu pauzu. Sad nije vrijeme da razgovaramo o povratku. Vjerojatno ćemo o tome pričati za dva tjedna ili mjesec dana.