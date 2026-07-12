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PROBLEMI S TRBUHOM

Andrej Kramarić zbog operacije propušta prvu Bilićevu akciju?

Piše Hrvoje Tironi,
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Andrej Kramarić zbog operacije propušta prvu Bilićevu akciju?
SP 2026 Alexandria: Odlazak hrvatske reprezentacije na let za Toronto | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Kramarić odmah pod nož: nakon SP-a operirao trbušni zid i čeka ga dvomjesečna pauza, pa bi mogao preskočiti i prvi Bilićev poziv

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Andrej Kramarić (35) odmah je po ispadanju “vatrenih” sa Svjetskog prvenstva obavio operativni zahvat trbušnog zida. Hrvatski reprezentativac već se dulje vrijeme mučio s tim problemima, pa je u Sloveniji sve odlučio riješiti operativnim zahvatom.

- Sve je OK. To već traje duže, izbornik će znati ako će biti ikakav problem, ali sve je OK - govorio je tijekom priprema u Rijeci, a na Mundijalu je odigrao svega 70 minuta u četiri utakmice, pri čemu protiv Gane nije dobio ni minute.

S terena bi trebao izbivati dva mjeseca, a izvjesno je kako će propustiti prvu reprezentativnu akciju “vatrenih” pod Slavenom Bilićem u rujnu. Hrvatska će, podsjetimo, 26. toga mjeseca u goste Češkoj u Prag, tri dana poslije igra u Španjolskoj, 3. listopada dočekuje Englesku na praznoj Rujevici pa 6. listopada na Poljudu Španjolce.

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