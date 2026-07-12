Andrej Kramarić zbog operacije propušta prvu Bilićevu akciju?

Andrej Kramarić (35) odmah je po ispadanju “vatrenih” sa Svjetskog prvenstva obavio operativni zahvat trbušnog zida. Hrvatski reprezentativac već se dulje vrijeme mučio s tim problemima, pa je u Sloveniji sve odlučio riješiti operativnim zahvatom.

- Sve je OK. To već traje duže, izbornik će znati ako će biti ikakav problem, ali sve je OK - govorio je tijekom priprema u Rijeci, a na Mundijalu je odigrao svega 70 minuta u četiri utakmice, pri čemu protiv Gane nije dobio ni minute.

S terena bi trebao izbivati dva mjeseca, a izvjesno je kako će propustiti prvu reprezentativnu akciju “vatrenih” pod Slavenom Bilićem u rujnu. Hrvatska će, podsjetimo, 26. toga mjeseca u goste Češkoj u Prag, tri dana poslije igra u Španjolskoj, 3. listopada dočekuje Englesku na praznoj Rujevici pa 6. listopada na Poljudu Španjolce.