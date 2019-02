Andrić: Najdraži tjedan u karijeri, možemo proći Benficu

Dinamo je još jednom oduševio, ovoga puta nogometaši Nenada Bjelice su bez većih problema s 3-0 svladali Osijek. Trener modrih na travnjak je poslao 11 novih igrača u odnosu na momčad koja je zaigrala protiv Viktorije Plzen, a to se pokazalo dobrom odlukom. Briljirao je Lovro Majer, sjajne partije odigrali Andrić, Šitum, Moro, Atiemwen...

- Bila je ovo uvjerljiva pobjeda, vjerujem da smo trebali pobijediti i s još više golova razlike. Dominirali smo svih 90 minuta, a oni nam nisu stvorili niti jednu priliku. Ovo je Dinamo, imamo 25 podjednakih igrača, samo je pitanje tko će biti bolji u kojem trenutku. Jako sam zadovoljan i igrom i konačnim rezultatom - tvrdi Andrić, pa nastavlja:

- Moj gol? Puno će mi značiti, pravi je ovo poticaj za dalje. Želim se što više nametnuti treneru. Ovo je sedam najljepših dana u mojoj nogometnoj karijeri, polako se navikavam na ovaj ritam, svaki vikend pobjeda. Nadam se da će ta lijepa serija još dugo trajati.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Benfica?

- Igrao sam u Portugalu, to je najveći klub tamo. Kvalitetni su, tamo su sada Fejsa, Živković, Šaponjić, bio je i Luka Jović. Sigurno da je Benfica jako kvalitetna, ali nije prepreka koju mi ne možemo proći. Da, čuo sam se do sada samo s Fejsom, uskoro ću i sa Živkovićem. Na terenu ćemo biti ratnici, a poslije toga veliki prijatelji.

Odličnu partiju pružio je Lovro Majer koji je po mnogima, uz Komnena Andrića, zaslužio epitet igrača utakmice.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Presretan sam što sam se uopće vratio na teren, što imam prilike igrati za Dinamo. Svi smo od prvog do zadnjeg odigrali top utakmicu, bili dosta bolji, pa zasluženo došli do ovakve pobjede. Ključ cijele priče je trener. On je stvorio ovakvo zajedništvo, svi na treninzima idu 100%, a uz to posjedujemo individualnu kvalitetu - kaže Lovro Majer, pa dodaje:

- Ma ništa to ne bi bilo moguće da ne radimo tako naporno na treninzima i da u svlačionici ne vlada sjajna atmosfera. Kod nas nema nikakve ljubomore, dapače svi uvijek motiviramo jedni druge, samo tako svi možemo biti bolji. Moja igra? Zadovoljan sam, baš sam puno i naporno radio da se vratim na teren, ali treba trenirati još bolje, ići još jače.

A na svoj 25. rođendan zabio je i Amir Rrahmani.

- Odigrali smo odličnu utakmicu od prve do zadnje minute, sada želimo i nastaviti u tom stilu. Bili smo agresivni, nismo gubili lopte, svatko je ispunjavao svoje zadatke. A ti sitni detalji su ključ naše sigurne pobjede.

- Ma ovo je bio najbolji tjedan, zaslužili smo pobjede i u Europskoj ligi i u prvenstvo, ali tako treba i nastaviti. Gol za rođendan? Drago mi je zbog toga, sve to je ovaj tjedan začinilo još ljepšim.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kapetan Osijeka Mile Škorić bio je prilično iskren...

- Ne znam što uopće reći, sramim se kako smo igrali i izgledali. Momčad koja je druga na ljestvici ne smije nikada, ali baš nikada, izgledati ovako. Ovo je bio užas. Može trener staviti igrača kojeg hoće, staviti formaciju koju želi, ali mi igrači ne smijemo ovako izgledati na terenu. Vrijeme je da se trgnemo, ovo nam ne priliči - kaže Škorić, pa nastavlja:

- Uvijek ista priča. Puno pričamo, puno toga najavljujemo, a onda se u derbiju budemo katastrofa. Već mi se to i gadi. Možemo li biti drugi? S ovakvom igrom teško, jako teško. Ne igramo ništa, kod nas nema zajedništva ni sinergije na terenu, iako smo dobra klapa. Ali, kao da nas puškom tjeraju da igramo nogomet. I lani je bio isti trener, ali sve je bilo puno bolje.

A Dinamo?

- Ma nitko u HNL-u nema šanse igrati s njima, mora se priznati da su oni daleko najjači u Hrvatskoj. U četvrtak su igrali Europsku ligu, promijenili 11 igrača, pa nas onda ovako lako dobili. Ja im na tome mogu samo iskreno čestitati - završio je Škorić.

Sličnog je razmišljanja bio i vratar gostiju Marko Malenica.

- Bilo je ovo loše, jako loše, ma rezultat je čak još i dobar. Nije nas bilo nigdje, niti u obrani, niti u napadu. Dinamo je djelovao odlično, potpuno zaslužena pobjeda. Prerano smo primili gol, pa onda i drugi, tu se potpuno raspali. Ma nismo se ni sastali s loptom. Moramo se skupiti, trgnuti, ovo nikako nije dobro. Puno nam toga nedostaje, a želimo to drugo mjesto. Dinamo je već prvak, tu je sve jasno - rekao je Malenica.