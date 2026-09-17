ZA 24SATA NAJAVIO JADRANSKI DERBI PLUS+

Andrijašević: Šego je broj jedan u Hajduku, a da se meni događa što i Fruku, ne bi mi bilo lako...

Piše Tomislav Gabelić,

Franko Andrijašević nosio je dres Hajduka i Rijeke a danas igra za Orijent i sa zanimanjem prati što se događa u oba kluba. Jadranski derbi će gledati na Rujevici, a predviđa - remi