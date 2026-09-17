Andrijašević: Šego je broj jedan u Hajduku, a da se meni događa što i Fruku, ne bi mi bilo lako...
Franko Andrijašević nosio je dres Hajduka i Rijeke a danas igra za Orijent i sa zanimanjem prati što se događa u oba kluba. Jadranski derbi će gledati na Rujevici, a predviđa - remi
Mislio sam da ću u Orijentu uživati i malo po malo se povlačiti u nogometnu mirovinu, a dočekao me tempo i raspored kao da igram Ligu prvaka, utakmica svaka tri dana, putovanje u Vinkovce, putovanje u Kupu u Ploče osam sati..., opravdao se Franko Andrijašević (35) zbog čega nije mogao odraditi dogovoreni intervju prije kasnih večernjih sati.