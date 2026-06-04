Andy Bara: Narko-karteli su najčišći. Oni nikada ne varaju

Zagrebačka Kustošija, klub koji je osigurao plasman u Prvu nogometnu ligu, doživio je revoluciju pod vodstvom nogometnog menadžera Andyja Bare, glavnog čovjeka za ulazne i izlazne transfere novog drugoligaša. Vlasnik je agencije Niagara Sports Company koja pomaže igračima u pronalaženju novih klubova i olakšava adaptaciju na nove sredine.

Široj javnosti je poznat kao menadžer svjetski poznatim igračima poput Danija Olma i Joana Garcije, a nedavno je gostovao u RTL-ovoj emisiji RTL Direkt.

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Ondje je pričao o svome poslu te koliko je stresan i s kime sve surađuje. Na pitanje voditelja Ivana Skorina o organiziranom kriminalu i pritiscima u poslu odgovorio je sljedeće:

- Ja se nisam susreo s time da netko vrši neki pritisak na mene. Susreo sam se sa svim mogućim tipovima ljudi. Čak i s meksičkim narko-kartelima koji su kupovali klubove, ali nikad nisam imao problem. Tu gdje se vrti velika ekonomija, svi idu na to. Išli bi ljudi u naftu, ali za to moraš imati licencu i financije, a za nogomet ne moraš imati ništa. Samo kažeš: 'Imam top igrača, mislim ovo i mislim ono', i tako sve kreće. U nogometu je puno lakše i brže, barem u početku, dok ne dođeš do zida i ne vidiš da to nije samo tako.

Voditelja je posebno zaintrigirao spomen narko-kartela, a Bara mu je to dodatno pojasnio.

- Oni ti ne dođu i kažu da imaju igrača, oni su vlasnici klubova. S njima je najbolje raditi jer oni su najčišći i oni ne varaju, izjavio je sarkastično.

Barcelona: Dani Olmo s ocem i menadžerom na utakmici Dinama i Barcelone | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Opisao je i kako izgleda proces pronalaženja talenata.

- Imam ljude koji se s tim bave. Ja ne pronalazim talente jer nemam dovoljno iskustva niti oko da bih procijenio nekog igrača. Tu nam pomažu lokalni treneri koji njih treniraju na dnevnoj bazi, pa dobijemo informaciju. Organiziraju se utakmice i skauti onda idu gledati te talente kako igraju. To nije da sad dođem ja i pogledam utakmicu i kažem da sam otkrio nekog. To je puno složeniji i kompliciraniji proces, ima svoj rok, period i nije to baš tako jednostavno. Kad odlučimo nekog uzeti i vidimo svi skupa da je to projekt koji bi mogli ili htjeli imati, onda se pristupa akademiji i s njima sve dogovaramo dalje.