Andy Bara o ludnici prijelaznog roka: Pola sata do ponoći, igrač neće ići. A onda i crkne skener...

Andy Bara, menadžer nogometnih zvijezda kao što su Dani Olmo, Alvaro Morata, Rafael Leao, Joan Garcia, na Sunset Sports Festivalu govorio je o ludnici prijelaznog roka u razgovoru s Nicom Cantorom, voditeljem CBS Sportsa, i pravnicom Petrom Pocrnić Pericom koja radi kao sutkinja na Sportskom arbitražnom sudu u Lausanni i također vodi brigu o transferima.

Foto: Mario Pavlovic

- Prijelazni rok je kaotičniji nego što ljudi misle. Kad sam prodao igrača iz Genka u Southampton za 25 milijuna eura. Pola sata prije ponoći igrač nije htio ići, 15 minuta prije skener nije radio, dvije minute do ponoći Fifa nam daje još dva sata da riješimo dokumentaciju. To su lude stvari, radi se o Nigerijcu Paulu Onuachuu. Danas postoji i puno prijevara, nije dovoljno samo poslati račun, nego održati i videopoziv i dogovoriti sve pa onda poslati sve - rekao je Bara.

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Kako je surađivati s Barcelonom?

- Joan Garcia je došao iz Espanyola, a od 1992. nije bilo transfera iz tog kluba. Riješio sam to tako što sam otišao kod vlasnika u Šangaj i sve dogovorio, dok klubovi međusobno praktički nisu komunicirali.

Kako je komunicirati s igračem, kao što je bilo kod problema Olmove registracije u Barceloni?

- Uvijek je to menadžer. Barcelona ima 1,2 milijardi eura prihoda, a troši 800 milijuna eura godišnje. Problem su gubici. Ja ih pokušavam zaštititi, a drugi to pomno prate.

Foto: Mario Pavlovic

Pa kako je to pratiti financije klubova?

- Ha, ovisi koliko vas slušaju klubovi. Odvjetnici često previše kompliciraju, ali da nas stvarno slušaju, pripremili bi prijelazni rok u veljači. No to ne rade. Prošlo ljeto je bio u pitanju bugarski nogometaš koji je išao u Njemačku, ali je prošao promjenu vlasništva, kakva će cifra biti, bio je to ogroman posao... Pritiskali su sa svih strana, pao je potpis na kraju. Uvijek su tu uključeni i savezi koji sve moraju poklikati i potvrditi. Igrač je mislio da se zezaju s njim. Srećom, poznajem čovjeka iz bugarskog i njemačkog saveza, uzela sam sinov mobitel i nazvala ih obojicu i pitala o čemu je problem, a oni su mi pokazivali zamrznuti ekran - rekla je hrvatska pravnica.

- Ali oni žele da bude zamrznut, a nije se to dogodilo zato što nije bilo interneta. Postoje slučajevi kad govorimo klubovima da ne pristaju na nešto pod svaku cijenu - dobacio je Bara i nasmijao sve.

- Prodali smo dvojicu igrača iz treće lige u Barcelonu, jedan od njih bio je Mikayil Faye iz Kustošije, a potom su ga proslijedili u Rennes za 10 milijuna eura. Prodali smo jednog i u Leipzig. Znam reći klubovima "Možete ga uzeti sad za dva milijuna, a uskoro će možda vrijediti 20". I ljudi vam povjeruju ako se potrudite, sve je moguće. Koliko sam na mobitelu? Ma cijeli dan, 24 sata. Koliko su ekrani štetni, vjerojatno mi je ostalo još pet godina i onda ću počivati u miru.

Zagreb: Dani Olmo u zračnoj luci Zagreb na odlasku za Njemačku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kako podijelite novac od transfera?

- Ako dolazi bez odštete, onda je moguć i bonus na potpis. Tu je i novac koji su klubovi uložili u igrača. Primjerice, ako je netko prodan za 100 milijuna eura, a klub je uložio tri, ostaje 97 milijuna eura i od toga možete uzeti 30 posto.

A Fifa je postrožila uvjete za menadžere, moraju položiti i poseban ispit.

- Pitanja za to su suluda. Primjerice, jedno je pitanje bilo tko će platiti brazilsku nogometašicu ako ona ostane trudna. Otkud da ja znam, pitajte joj muža, haha. Ali u Brazilu i dalje funkcionira vlasništvo agencija nad igračem pa, primjerice, imate pravo na 30 ili 50 posto od transfera ako on postane igrač. Fifa je 2015. u svijetu ukinula to pravilo, ali tamo i dalje živi jer klubovi drugačije ne mogu preživjeti. Jednom sam tako uložio 700.000 dolara u igrača i profitirao. Drugi put sam izgubio dva milijuna, i na to me baš podsjeća Petra svaki put kad je vidim jer je radila na slučaju.

Foto: Mario Pavlovic

A dok je govorio na pozornici, pogledavao se sa suradnicima u prvom redu.

- Javio se trener Ajaxa i tražio mišljenje o ugovoru; rekao sam mu da pričeka 20 minuta jer sam tu, pa sam pitao je li opet zvao.

Koliko je lako ili teško raditi u uvjetima u kojima informacije toliko brzo cure van?

- Ponekad mogu upropastiti transfer ako nešto izađe prije vremena.

Kako ste dogovorili suradnju s Alvarom Moratom?

- On je najskuplji igrač u povijesti ako zbrojite sve odštete, 250 milijuna eura. Imate staru i novu slavu. Ponekad ga uvjeravate malo više o staroj slavi - zaključio je Bara s osmijehom.