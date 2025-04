ANKETA Bišćan se ne želi vratiti u Dinamo. Podržavate li ga?

Dinamovi čelnici mjesecima su tragali za novim sportskim direktorom koji je trebao biti stranac. Naravno, tko god da je došao, imao bi i svog favorita za trenera, spominjali su se Španjolci Albert Riera i Gonzalo Garcia, ali sve se promijenilo nakon što je klub imenovao Zvonimira Bobana novim predsjednikom uprave.

Pokretanje videa... 10:05 Boban se vratio u Dinamo | Video: Ingrid Vujević/24sata

Pitanje je što će biti sa sportskim direktorom, ako on uopće bude imenovan, izvjesno je kako će u pitanju biti Hrvat. Legendarni 'vatreni' zagovara ulazak domaće struke u klub, ljudi koji dišu i žive Dinamo, a odmah po dolasku jasno je dao do znanja da je Igor Bišćan njegov glavni favorit za trenera.

Zagreb: Humanitarna nogometna utakmica Plavo srce za djecu Vukovara | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

On je vodio 'modre' od travnja do kolovoza 2023. godine. Naslijedio je Antu Čačića, uspio je podignuti momčad iz krize i osvojiti naslov prvaka, ali presudio je mu je infarktni poraz od AEK-a u 3. pretkolu kvalifikacija za Ligu prvaka. U to vrijeme događale su se brojne turbulencije u klubu, rasprodali su najbolje igrače, a na kraju je ceh platio Bišćan za čiju se smjenu zalagao Dario Šimić, tadašnji član uprave za sport koji ga je i doveo na klupu. Rane još nisu zacijelile, Dinamo ga je prerano potrošio pa se on zbog svega još ne želi vratiti na Maksimir.

- Istina je da me Zvone kontaktirao, ali ništa od mog povratka. Nije trenutak, premalo je vremena prošlo od zadnjeg puta i da budem potpuno iskren, neke rane na duši, u srcu i na 'leđima' još uvijek nisu zacijelile. Bez obzira na to, Dinamu i cijeloj modroj obitelji na čelu sa Zvonom, koji je uistinu najbolje što imamo u našim redovima, želim (kao što pjesma kaže) 'titulu još ove godine' i puno divnih trenutaka, uspjeha i veselja u budućnosti - rekao je Bišćan za Novu TV.

Susret Dinama i AEK-a u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Radio je kratko u saudijskom Al-Shababu, od srpnja 2024. godine je u katarskom Al-Ahliju s kojim ga ugovor veže do ljeta, ali sada je jasno kako se nakon isteka neće vratiti u Dinamo.

Zvonimir Boban morat će pronaći novo rješenje, a mi vas pitamo podržavate li Bišćanovu odluku...