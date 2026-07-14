Sad je i službeno: Hrvatska je najoštećenija momčad na SP-u!

Jedna od glavnih tema ovog Svjetskog prvenstva, nažalost, su VAR i odluke sudaca nakon pregledavanja snimki. Kontroverze oko čipa u lopti, kose Igora Matanovića i kabla "zapalile" su internet i zgrozile navijače te bacile veliku mrlju na Fifu i organizaciju. Naravno, VAR odluke nekome idu više, a nekome manje u korist te je izašla statistika tko je najviše profitirao, a tko najmanje.

U analiziranih 97 utakmica suci su čak 35 puta posegnuli za VAR tehnologijom kako bi dodatno provjerili situacije povezane s prekršajima. Takav broj predstavlja značajan rast u odnosu na ranija svjetska prvenstva. Na turniru 2022. godine VAR je korišten 26 puta, dok je 2018., na prvom Mundijalu na kojem je uvedena ova tehnologija, zabilježeno 22 intervencije.

Kada se broj VAR provjera usporedi s ukupnim brojem prekršaja koje su reprezentacije napravile ili pretrpjele te se podatci preračunaju na 100 takvih situacija, razlike među momčadima postaju još izraženije. Tako su najviše odluka u svoju korist imali Meksiko (7,1 odluka u vlastitiu korist na 100 prekršaja) i Argentina (6,7).

Najveći broj VAR odluka na svoju štetu imala je - Hrvatska. Čak 6,5 odluka išlo je kontra "vatrenih" na 100 prekršaja. Blizu su Iran (5,4) i KAtar (5,1). Iz ovoga su neki navijači odmah zaključili da se radi o "sudačkom pogurancu" nekih reprezentcija, stručnjaci i analitičari ogradili su se od toga.

- Ovi podaci isključivo mjere koliko je često VAR poništio ili potvrdio odluke povezane s prekršajima na terenu. Oni ne pokazuju jesu li suci sustavno favorizirali ili oštećivali određene momčadi. Visoka stopa intervencija protiv neke reprezentacije, poput Hrvatske, može jednostavno značiti da su suci na terenu u tim utakmicama previdjeli više situacija koje su potom zahtijevale naknadni pregled i ispravak u VAR sobi - objašnjavaju istraživači skupine NetSI Sport.