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MODERNI TREND

FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...

Gotovo četvrtina svih igrača na prvenstvu ima strano nasljeđe, a ovaj trend, oblikovan kolonijalnom poviješću, poslijeratnom obnovom i modernim migracijskim tokovima
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FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Dok se reflektori Svjetskog prvenstva 2026. godine usmjeravaju na četiri nogometne velesile, Englesku, Španjolsku, Francusku i Argentinu, pozornica ne otkriva samo borbu za najprestižniji trofej, već i duboku, isprepletenu priču o migracijama, identitetu i globalizaciji. | Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
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Dok se reflektori Svjetskog prvenstva 2026. godine usmjeravaju na četiri nogometne velesile, Englesku, Španjolsku, Francusku i Argentinu, pozornica ne otkriva samo borbu za najprestižniji trofej, već i duboku, isprepletenu priču o migracijama, identitetu i globalizaciji. | Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
Komentari 1

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