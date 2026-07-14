FOTO Znate li prave korijene polufinalista SP-a? Odakle su Messi, Mbappe, Yamal, Kane...

Gotovo četvrtina svih igrača na prvenstvu ima strano nasljeđe, a ovaj trend, oblikovan kolonijalnom poviješću, poslijeratnom obnovom i modernim migracijskim tokovima
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Dok se reflektori Svjetskog prvenstva 2026. godine usmjeravaju na četiri nogometne velesile, Englesku, Španjolsku, Francusku i Argentinu, pozornica ne otkriva samo borbu za najprestižniji trofej, već i duboku, isprepletenu priču o migracijama, identitetu i globalizaciji.
| Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
Dok se reflektori Svjetskog prvenstva 2026. godine usmjeravaju na četiri nogometne velesile, Englesku, Španjolsku, Francusku i Argentinu, pozornica ne otkriva samo borbu za najprestižniji trofej, već i duboku, isprepletenu priču o migracijama, identitetu i globalizaciji. |
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
Dok se reflektori Svjetskog prvenstva 2026. godine usmjeravaju na četiri nogometne velesile, Englesku, Španjolsku, Francusku i Argentinu, pozornica ne otkriva samo borbu za najprestižniji trofej, već i duboku, isprepletenu priču o migracijama, identitetu i globalizaciji.
| Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
Polufinalisti turnira predstavljaju fascinantan mozaik kultura, a obiteljske priče njihovih ključnih igrača sežu daleko izvan granica zemalja čije dresove s ponosom nose.
| Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Gotovo četvrtina svih igrača na prvenstvu ima strano nasljeđe, a ovaj trend, oblikovan kolonijalnom poviješću, poslijeratnom obnovom i modernim migracijskim tokovima, najočitiji je upravo u samoj završnici natjecanja.
| Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS
Francuska je već desetljećima sinonim za multikulturalnost u nogometu.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Desire Doue (#20) - Majka Francuskinja, otac iz Obale Bjelokosti.
| Foto: David Butler II/REUTERS
Jean-Philippe Mateta (#19) - Majka mu je Francuskinja, otac je iz DR Konga.
| Foto: Winslow Townson/REUTERS
Bradley Barcola (#12) - Otac mu je iz Toga, a rodio se u okolici Lyona.
| Foto: Vincent Carchietta/REUTERS
Michael Olise (#11) - Rodio se u Londonu, ali nastupa za Francusku. Otac mu ima nigerijsko podrijetlo, a majka mu ima alžirske i francuske korijene.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Kylian Mbappe (#10) - Otac mu potječe iz Kameruna, a majka iz Alžira.
| Foto: David Butler II/REUTERS
Marcus Thuram (#9) - Podrijetlom je s Kariba, iz francuskog prekomorskog departmana Guadeloupe.
| Foto: David Butler II/REUTERS
Warren Zaire-Emery (#18) - Otac Francuz, majka mu potječe s otoka Martinika.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Ousmane Dembele (#7) - Njegova je majka Mauritansko‑Senegalskog podrijetla iz mjesta Waly Diantang, dok mu je otac Malijskog podrijetla.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Rayan Cherki (#14) - Otac mu potječe iz Italije, majka iz Alžira, predstavlja Francusku.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
N'Golo Kante (#13) - Roditelji mu potječu s Malija.
| Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Maghnes Akliouche (#12) - Njegovi roditelji potječu iz Alžira.
| Foto: Peter Cziborra/REUTERS
Aurelien Tchouameni (#8) - Roditelji mu potječu iz Kameruna, ali rodio se i predstavlja Francusku.
| Foto: Vincent Carchietta/REUTERS
Manu Kone (#6) - Rođen u predgrađu Pariza, a njegovo podrijetlo vuče korijene iz Obale Bjelokosti, čije ima i državljanstvo.
| Foto: Caean Couto/REUTERS
Maxence Lacroix (#26) - Potječe iz Gvadalupa po ocu i s Madagaskara po majci.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
William Saliba (#17) - Rođen je u francuskom gradu Bondyju, a otac mu je iz Libanona i majka iz Kameruna.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Ibrahima Konate (#15) - Roditelji su mu podrijetlom s Malija. Rodio se u Parizu.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Jules Kounde (#5) - Rođen je u Parizu, majka mu je Francuskinja, a otac podrijetlom iz Benina, čije ima i državljanstvo.
| Foto: BERNADETT SZABO/REUTERS
Dayot Upamecano (#4) - Rođen je u Evreuxu u Francuskoj, a podrijetlom je iz zapadne Afrike. Njegovi roditelji su imigrirali u Francusku iz Gvineje Bisau, a također ima i senegalske korijene. Ima dvojno državljanstvo, francusko i gvinejskobisaursko.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Malo Gusto (#3) - On je portugalskog i martinikanskog podrijetla.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Mike Maignan (#16) - Majka mu je s Haitija, otac mu potječe s Guadeloupea.
| Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Golman Brice Samba (nosi broj 1) - Rođen u DR Kongu
| Foto: David Butler II/REUTERS
Jarell Quansah (#26) - Rođen u Warringtonu, trinidadsko‑grenadinskog je podrijetla po obitelji.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Djed Spence (#25) - Rođen u Kensingtonu, otac mu je Jamajčanin, majka iz Kenije.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Reece James (#24) - Rođen u Londonu, roditelji su mu iz karipske zajednice.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
James Trafford (#23) - Rođen u Gretnu, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: Denny Medley/REUTERS
Ivan Toney (#22) - Rođen u Northamptonu, potječe iz karipske zajednice u Engleskoj, često se navodi jamajčansko podrijetlo.
| Foto: ISSEI KATO/REUTERS
Eberechi Eze (#21) - Rođen u južnom Londonu, roditelji su mu nigerijskog podrijetla.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Noni Madueke (#20) - Rođen u Barnetu, nigerijskog je podrijetla po obitelji.
| Foto: Sam Navarro/REUTERS
Ollie Watkins (#19) - Rođen u Torquayu, potječe iz engleske obitelji s karipskim korijenima.
| Foto: David Butler II/REUTERS
Anthony Gordon (#18) - Rođen u Liverpoolu, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: Dylan Martinez/REUTERS
Morgan Rogers (#17) - Rođen u Hali, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Kobbie Mainoo (#16) - Rođen u Stockportu, roditelji mu potječu iz Gane.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Dan Burn (#15) - Rođen u Blythu, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: Raquel CUNHA/REUTERS
Jordan Henderson (#14) - Rođen u Sunderlandu, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Dean Henderson (#13) - Rođen u Whitehavenu, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: Maria Lysaker/REUTERS
Trevoh Chalobah (#12) - Rođen u Sierra Leoneu, kao dijete preselio u Englesku; roditelji mu potječu iz Sierra Leonea.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Marcus Rashford (#11) - Rođen u Manchesteru, potječe iz obitelji jamajčanskog i kittijanskog podrijetla.
| Foto: Caean Couto/REUTERS
Jude Bellingham (#10) - Rođen u Stourbridgeu, otac mu je Englez, a majka podrijetlom iz Jamajke.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Harry Kane (#9) - Rođen u Londonu, irskog je podrijetla po ocu; obiteljski korijeni vežu ga uz Galway.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Elliot Anderson (#8) - Rođen u Whitley Bayu, škotskog je podrijetla po obitelji i ranije je nastupao za škotske selekcije.
| Foto: Sam Navarro/REUTERS
Bukayo Saka (#7) - Rođen u Londonu, roditelji su mu nigerijskog, Yoruba podrijetla.
| Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
Marc Guéhi (#6) - Rođen u Abidjanu na Obali Bjelokosti, roditelji mu potječu iz Gane; kao dijete se preselio u Englesku.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
John Stones (#5) - Rođen u Barnsleyju, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
Declan Rice (#4) - Rođen u Londonu, irskog je podrijetla po ocu i baki i djedu iz Corka, majka mu je Engleskinja.
| Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
Nico O'Reilly (#3) - Rođen u Engleskoj, potječe iz engleske obitelji; prezime mu vuče irske korijene, ali javni izvori roditelje ne preciziraju.
| Foto: Siphiwe Sibeko
Ezri Konsa (#2) - Rođen u Newhamu, otac mu je iz DR Konga, a majka iz Angole.
| Foto: SIPHIWE SIBEKO/REUTERS
Jordan Pickford (#1) - Rođen u Washingtonu u Engleskoj, potječe iz klasične engleske obitelji.
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Aymeric Laporte (#14) - Rođen u Francuskoj, baskijskog je podrijetla po obitelji, naturalizirani Španjolac.
| Foto: Gary Vasquez/REUTERS
Nico Williams (#17) - Rođen u Španjolskoj, roditelji su mu iz Gane.
| Foto: Matthew Childs/REUTERS
Lamine Yamal (#19) - Otac mu je iz Maroka, majka iz Ekvatorijalne Gvineje, rođen u Španjolskoj.
| Foto: Gary Vasquez/REUTERS
Alejandro Grimaldo (#3) - Rođen u Valenciji, otac Španjolac, majka meksičkog podrijetla.
| Foto: ELOISA SANCHEZ/REUTERS
Krilni napadač Athletica iz Bilbaa rođen je u Pamploni, ali njegovi roditelji potječu iz Gane.
| Foto: ISSEI KATO/REUTERS
Njihovo putovanje bilo je dramatično, kao izbjeglice su pješice prešli Saharu kako bi stigli do španjolske enklave Melilla.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Dok je Nico odabrao Španjolsku, njegov stariji brat Iñaki odlučio je predstavljati Ganu, ilustrirajući složene obiteljske i osobne odluke s kojima se suočavaju igrači dvostrukog nasljeđa.
| Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Priča Argentine je priča o naciji izgrađenoj na imigraciji, ali s korijenima koji uglavnom sežu u Europu.
| Foto: Denny Medley/REUTERS
Većina igrača "gaučosa" ima europsko porijeklo, što je odraz masovnih migracija s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Najbolji primjer je Lionel Messi.
| Foto: Denny Medley/REUTERS
Rođen u Rosariju, po mnogima najbolji nogometaš svih vremena ima snažne talijanske i španjolske korijene.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Njegov predak Angelo Messi stigao je u Argentinu 1883. godine iz talijanskog grada Ancone, bježeći od siromaštva.
| Foto: Lee Smith/REUTERS
Četiri generacije kasnije, njegova obitelj je svijetu podarila nogometnog genija.
| Foto: Lee Smith/REUTERS
I drugi ključni igrači, poput Juliána Álvareza, Rodriga De Paula i Giovanija Lo Celsa, vuku talijanske korijene, a neki od njih posjeduju i talijanske putovnice.
| Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
U sastavu su se našla dva igrača rođena izvan Argentine: Giuliano Simeone i Nicolas Paz.
| Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS
Paz je rođen na Tenerifima u Španjolskoj, a njegov otac Pablo bio je argentinski reprezentativac.
| Foto: MARCO BELLO/REUTERS
Simeone je rođen u Rimu 2002. godine, dok je njegov otac Diego igrao za Lazio.
| Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS