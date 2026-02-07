ANKETA Bruno Petković vraća se u formu. Treba li ga Dalić zvati?

Bivši nogometaš i kapetan Dinama Bruno Petković (31) igra u solidnoj formi posljednjih nekoliko tjedana. U Kocaelispor je stigao iz Dinama ljetos bez odštete, a njegov klub je trenutačno 9. momčad turskog prvenstva. Osvojili su 24 boda u 20 utakmica uz gol razliku 16-21.

Pokretanje videa... 01:25 Petković: Boban ima problem s glavom. Jednom suigraču je rekao da šaljem Mamiću novac | Video: 24sata/pixsell

Petković je do sad odigrao 14 ligaških utakmica, zabio šest i asistirao za jedan gol. Najbolji je strijelac kluba u ligi i 15. u sveukupnom poretku. Zadnje je zabio gol protiv Trabzonspora u 2-1 porazu, a prije toga je postizao pogotke protiv Karagumruka, Eyüpspora, Rizespora, Kayserispora i Fenerbahčea.

Nekadašnji napadač Dinama napustio je Maksimir zbog nesuglasica s predsjednikom kluba Zvonimirom Bobanom. Za 'modre' je odigrao 279 utakmica, zabio 88 i asistirao za 61 gol.

Mnogo se priča o njegovom eventualnom povratku u reprezentaciju, a Zlatko Dalić je napomenuo kako prati njegove igre u Turskoj. Zadnji put za Hrvatsku je nastupio 12. listopada 2024. u Ligi nacija i pobjedi protiv Škotske 2-1. Za 'vatrene' je posljednji gol dao 26. ožujka 2024. u prijateljskom dvoboju s Egiptom. Sveukupno je za hrvatsku reprezentaciju odigrao 42 utakmice i zabio 11 golova, a onaj Brazilu u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva 2022. godine zasigurno je bio najvažniji.

U intervjuu za Večernji list osvrnuo se Dalić na Petkovića i komentirao njegov stil igre i formu.

- Matanović, Musa i Budimir isti su profili špice, a mi trebamo i neku drugačiju vrstu napadača. Protiv Engleske nećemo biti u njihovu šesnaestercu, nećemo imati centarfora sidraša, stoga nama treba igrač koji ima sposobnost tranzicije, netko tko može pobjeći. Treba nam raznovrsnost. Evo, nadam se da će se Petković vratiti u formu, pratit ćemo i njega.

Slavlje hrvatskih igrača nakon pobjede u suretu sa Škotskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U reprezentaciji je velika konkurencija u napadačkom dijelu. Andrej Kramarić i Ante Budimir igraju sjajno u Hoffenheimu i Osasuni, Dion Drena Beljo najbolji je strijelac HNL-a, a tu su još i mlade snage poput Igora Matanovića u Freiburgu, Petra Muse u Dallasu i Franje Ivanovića u Benfici. Još je nekoliko mjeseci do kraja sezone i mnogo toga se može promijeniti u smislu ozljeda, forme, itd.