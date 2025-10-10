ANKETA Dalić ima ugovor do kraja Mundijala. Treba li ostati izbornik i nakon turnira?

Zlatko Dalić (58) stigao je na klupu 'vatrenih' kao vatrogasno rješenje 9. listopada 2017. godine. U to vrijeme atmosfera u reprezentaciji bila je narušena, upitan je bio plasman na Svjetsko prvenstvo u Rusiji, a ključna utakmica protiv Ukrajine bila je pred vratima.

Taj dan pamtit ćemo kao trenutak koji je preporodio hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a Dalić je postao najuspješniji hrvatski izbornik. Ne samo da se plasirao na SP u Rusiji, već nas je odveo do povijesnog srebra, a četiri godine kasnije i do bronce na SP-u u Katru pa se okitio i srebrom u Ligi nacija. Prvi je izbornik sa stotinu utakmica na klupi, nadmašio je i svog mentora, velikog Miroslava Ćiru Blaževića.

Vatrene je lansirao u svjetski vrh, a on sam postao meta interesa brojnih klubova i reprezentacije. Život mu se promijenio iz temelja, mnogi su ga htjeli oteti hrvatskoj reprezentaciji i nudili mu milijune eura koji su mu garantirali lagodan život i osiguranu egzistenciju cijeloj obitelji. No, sve je odbio jer je dao riječ HNS-u da će ostati do kraja Svjetskog prvenstva u Kanadi, Meksiku i SAD-u, do kada ga veže aktualni ugovor kojeg je produžio u ožujku 2023. godine.

Još nismo osigurali turnir, ali to bi trebala biti formalnost, još su tri kola do kraja kvalifikacija, imamo sve u svojim rukama i neminovno je da će američka viza u studenome završiti u rukama naših igrača.

Izbornik je opet odradio svoj zadatak. Dao je priliku novim igračima, koji bi trebali biti nositelji reprezentacije, a uz to je i rezultat pratio. Mnogi bi ga željeli vidjeti na klupi i nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine, ali njegova izjava nakon remija protiv Češke (0-0) kao da je naznačila da bi Mundijal mogao biti njegov oproštajni turnir. Treće Svjetsko prvenstvo i peto veliko natjecanje, ujedno možda i posljednje.

Nakon utakmice u svlačionici su obilježili njegovu 100. utakmicu kao hrvatskog izbornika.

- Nismo imali neku veliku proslavu, napravili smo majice, dečki su to vidjeli i poslikali se, predsjednik je održao mali govor. Idemo dalje kao obitelj. Idem li prema klubu 200? Idemo prema Svjetskom prvenstvu. To je naš veliki cilj i, kad to ostvarimo, veselit ćemo se - rekao je Dalić, ne želeći pričati o onome što nam donosi budućnost.

A za stranice HNS-a je opisao posljednjih osam godina i postignuća koja je napravio:

- Nešto što nisam mogao niti sanjati ako sam imao snove, snovi su bili nešto manji i kraći, ali ispalo je nezamislivo, daje mi ponos do kraja života. Prekrasnih osam godina s reprezentacijom, s mojim dečkima i suradnicima, stožerom i s navijačima. Mogu biti ponosan i presretan na ovo što smo svi napravili zajedno. Siguran sam da u sljedećim godinama i u bližoj budućnosti, ovo što je napravila Hrvatska, neće napraviti nitko. Tako mala zemlja, da osvoji dvije medalje na dva SP-a, to nitko nije napravio i neće napraviti. To je za povijest, to je nešto što ide u sferu čuda.

Naravno, svačija era jednom dođe kraju, tako će i ona Modrićeva, ali i Dalićeva. Sve je izvjesnije da kapetan broji posljednje utakmice u dresu reprezentacije i da bi mu Mundijal mogao biti oproštajni turnir, a moguće je da, uz najvećeg igrača u povijesti, ostanemo i bez najvećeg izbornika u povijesti. Možda se zasitio i ostao bez motiva, zaželio novih izazova, što je itekako razumljivo nakon osmogodišnje ere u kojoj je imao kontinuitet rezultata, uz manje krize, igrao velika natjecanja i osvajao medalje. Takvim uspjesima rijetko se tko može pohvaliti u današnjem nogometu.

Hoće li Dalić odlučiti spustiti zavjesu na veličanstvenu epohu koju će teško itko ikada nadmašiti ili će povesti 'vatrene' u još jedan ciklus, sa željom da napravi veliki rezultat na Europskom prvenstvu, jedino što mu fali u bogatoj karijeri...

Ostaje nam za vidjeti što će izbornik dogovoriti s HNS-om, a mi vas pitamo, treba li Dalić ostati na klupi i nakon Svjetskog prvenstva?