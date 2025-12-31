Obavijesti

Sport

Komentari 16
NEKOLIKO JE KANDIDATA

ANKETA Dalić: 'Nisam ja kriv što Dinamo nema reprezentativca'. Je li itko zaslužio njegov poziv?

Piše Hrvoje Tironi, Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
ANKETA Dalić: 'Nisam ja kriv što Dinamo nema reprezentativca'. Je li itko zaslužio njegov poziv?
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/Igor Šoban/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi počinje za nešto više od šest mjeseci i jako malo vremena je ostalo dinamovcima da se nametnu i izbore mjesto u avionu

Kada je Zlatko Dalić u kolovozu ove godine objavio popis reprezentativaca za rujansko okupljanje, prekinuo je tradiciju koja je trajala 11 godina i pol godina. Na popisu nije bilo igrača Dinama, a to se dogodilo prvi put nakon veljače 2014. godine kada je izbornik bio Niko Kovač.

Pokretanje videa...

Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače 01:10
Danas počinje novi val prodaje ulaznica za SP 2026.! Evo svih važnih informacija za navijače | Video: 24sata/reuters

Ljeto je bilo turbulentno na Maksimiru. Zvonimir Boban napravio je totalni remont, riješio se Marka Pjace i Brune Petkovića, a prodao Petra Sučića i Martina Baturinu, igrača koji su bili dio reprezentacije ili u njezinom širem krugu. Već tada je bilo jasno da će teško itko od pojačanja odmah završiti na popisu, no na Maksimiru su imali svoje adute i vjerovali su da će netko od njih do kraja godine odjenuti dres na kvadratiće.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

Najveće šanse imao je te i dalje ima Moris Valinčić, koji je u listopadu dobio pretpoziv, ali propustio je posljednja dva mjeseca zbog ozljede, dok su se pozivu nadali Mateo Lisica i Dion Drena Beljo, no nisu ga dočekali. I tako su posljednja tri reprezentativna okupljanja prošla bez igrača Dinama.

Takvo što donedavno je bilo nezamislivo jer dinamovci su bili neizostavni članovi reprezentacije i nerijetko izravni kreatori uspjeha. Ne moramo grabiti daleko u prošlost, dovoljno se prisjetiti Svjetskog prvenstva u Katru kada je Mislav Oršić, tada član 'modrih', zabio za pobjedu protiv Maroka (2-1) i osvajanje bronce, kao i gola Brune Petkovića protiv Brazila. No, s velikim promjenama na Maksimiru i provjetravanjem svlačionice koje je uslijedilo, situacija se drastično promijenila. 

O tom problemu je, u velikom novogodišnjem intervjuu za 24sata, pričao izbornik Zlatko Dalić.

- Nije to do mene, to je problem Dinama. Volio bio da u reprezentaciji imamo po petoricu iz Dinama i Hajduka, pa još i igrače iz ostalih klubova. Dinamo je u fazi stvaranja nove momčadi, ne može netko doći u reprezentaciju nakon dvije utakmice. A dva najbolja domaća igrača, poput Valinčića i Lisice, su se i ozlijedili. U našoj reprezentaciji uvijek su bili okosnica igrači Dinama i Hajduka, žao mi je što ih sad nema, ali to nije do mene - rekao nam je Dalić.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi počinje za nešto više od šest mjeseci i jako malo je dinamovcima ostalo vremena da se nametnu. Tek je jedno okupljanje uoči Mundijala, ono u ožujku, i ujedno jedina prilika igračima da se pokušaju dokazati izborniku Daliću. Tu ne računamo Dominika Livakovića, koji bi na zimu trebao doći na posudbu, on je siguran putnik na Svjetsko prvenstvo i njegovo mjesto na golu je zajamčeno, ali on će i dalje na papiru biti igrač Fenerbahčea s kojim ga ugovor veže do 2028. godine.

A mi vas pitamo, koga bi izbornik trebao pozvati od igrača Dinama?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 16
FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...
UPOZNAJTE IH

FOTO Članovi Schumacherove obitelji: Brat ima dečka, sin vozi utrke, šogorica Playboy zečica...

Michaelova supruga Corinna bila je europska prvakinja u jahanju, sin Mick vozio je u Formuli 1, kao i brat Ralf, koji je otkrio svoju vezu s dečkom nakon što se razveo od bivše Playboyeve zečice...
FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda
NOVOPEČENI GOLUPČIĆI

FOTO Gvardiol više ne skriva svoju novu ljubav. Poveo ju je na proslavu poznatog brenda

Brend Lunilou, u vlasništvu Izabel Kovačić, proslavio je deset godina, a na slavlju je bio i Joško Gvardiol sa svojom novom izabranicom Lu
UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Problemi oko dolaska špice u Dinamo, lokosi prodali velikog talenta u Češku

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025