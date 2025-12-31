ANKETA Dalić: 'Nisam ja kriv što Dinamo nema reprezentativca'. Je li itko zaslužio njegov poziv?

Kada je Zlatko Dalić u kolovozu ove godine objavio popis reprezentativaca za rujansko okupljanje, prekinuo je tradiciju koja je trajala 11 godina i pol godina. Na popisu nije bilo igrača Dinama, a to se dogodilo prvi put nakon veljače 2014. godine kada je izbornik bio Niko Kovač.

Ljeto je bilo turbulentno na Maksimiru. Zvonimir Boban napravio je totalni remont, riješio se Marka Pjace i Brune Petkovića, a prodao Petra Sučića i Martina Baturinu, igrača koji su bili dio reprezentacije ili u njezinom širem krugu. Već tada je bilo jasno da će teško itko od pojačanja odmah završiti na popisu, no na Maksimiru su imali svoje adute i vjerovali su da će netko od njih do kraja godine odjenuti dres na kvadratiće.

Najveće šanse imao je te i dalje ima Moris Valinčić, koji je u listopadu dobio pretpoziv, ali propustio je posljednja dva mjeseca zbog ozljede, dok su se pozivu nadali Mateo Lisica i Dion Drena Beljo, no nisu ga dočekali. I tako su posljednja tri reprezentativna okupljanja prošla bez igrača Dinama.

Takvo što donedavno je bilo nezamislivo jer dinamovci su bili neizostavni članovi reprezentacije i nerijetko izravni kreatori uspjeha. Ne moramo grabiti daleko u prošlost, dovoljno se prisjetiti Svjetskog prvenstva u Katru kada je Mislav Oršić, tada član 'modrih', zabio za pobjedu protiv Maroka (2-1) i osvajanje bronce, kao i gola Brune Petkovića protiv Brazila. No, s velikim promjenama na Maksimiru i provjetravanjem svlačionice koje je uslijedilo, situacija se drastično promijenila.

O tom problemu je, u velikom novogodišnjem intervjuu za 24sata, pričao izbornik Zlatko Dalić.

- Nije to do mene, to je problem Dinama. Volio bio da u reprezentaciji imamo po petoricu iz Dinama i Hajduka, pa još i igrače iz ostalih klubova. Dinamo je u fazi stvaranja nove momčadi, ne može netko doći u reprezentaciju nakon dvije utakmice. A dva najbolja domaća igrača, poput Valinčića i Lisice, su se i ozlijedili. U našoj reprezentaciji uvijek su bili okosnica igrači Dinama i Hajduka, žao mi je što ih sad nema, ali to nije do mene - rekao nam je Dalić.

Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Meksiku i Kanadi počinje za nešto više od šest mjeseci i jako malo je dinamovcima ostalo vremena da se nametnu. Tek je jedno okupljanje uoči Mundijala, ono u ožujku, i ujedno jedina prilika igračima da se pokušaju dokazati izborniku Daliću. Tu ne računamo Dominika Livakovića, koji bi na zimu trebao doći na posudbu, on je siguran putnik na Svjetsko prvenstvo i njegovo mjesto na golu je zajamčeno, ali on će i dalje na papiru biti igrač Fenerbahčea s kojim ga ugovor veže do 2028. godine.

