ANKETA Hajduk dovodi Garciju, a Kovačević stiže u Dinamo. Tko je napravio bolji potez?

Prvenstvo je završilo, Rijeka je drugi put u povijesti osvojila naslov prvaka. Kako bismo i službeno spustili zastor nad sezonom, čeka se još finale Kupa koje u četvrtak igraju Rijeka i Slaven Belupo (prva utakmica 1-1), no već su krenula preslagivanja za novu sezonu.

Pokretanje videa... 00:49 Motivacijski govor u svlačionici Rijeke | Video: NK Rijeka/Facebook

Naravno, to se najviše odnosi na Hajduk i Dinamo pred kojim je kompletni remont. Provjetrit će se svlačionica, ali prije toga čelnici moraju odabrati tko će ih voditi u novoj sezoni. Točnije, čini se da su već odabrali, samo se čeka 'bijeli dim'.

Kako smo doznali, Gonzalo Garcia bi do kraja tjedna trebao biti imenovan kao novi strateg Hajduka, dok će vruću klupu 'modrih' preuzeti Mario Kovačević. Obojica su se istaknula kao sjajni treneri koji preferiraju atraktivan i efikasan nogomet. Istra je, opet, pod Garcijom ostala na koračić od četvrtog mjesta, imala je tek bod manje od Varaždina, Slaven Belupo je završio peti, no on još može do europskih kvalifikacija ako osvoji Kup.

Slaven i Istra susreli se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Obojica su, naravno, izazvala veliku pozornost, ne samo u Hrvatskoj, i Hajduk i Dinamo birali su između Kovačevića i Garcije, vijećali tko bi mogao biti bolje rješenje, a na kraju su se i odlučili. Tko je bolje izabrao, doznat ćemo u dogledno vrijeme, ali za početak, što mislite koji klub će bolje prići?