Nogometaši Varaždina u susretu su 1. kola HNL-a kao domaćini svladali splitski Hajduk sa 2-1 (0-0). Strijelci za Varaždin bili su Mario Mladenovski (53) i Luka Mamić (62), a za Hajduk Rokas Pukštas (56)
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ANKETA Hoće li Garcia preživjeti do Gospe? Hajduk je opet u krizi
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Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice.
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Garcia je nakon europskog debakla i ispadanja iz kvalifikacija za Europu od Pafosa upisao prvi poraz na otvaranju HNL-a. Njegov stolac se tresao i nakon nemirnih priprema te incidenta s Livajom bila mu je upitna pozicija na klupi Splićana.
Nakon novog poraza od Varaždina počinju pitanja o smjeni. Tako većinom biva s trenerima na klupi 'bilih' početkom sezone i nakon mnogih nesretnih neuspjeha u europskim kvalifikacijama.
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