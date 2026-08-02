ANKETA Hoće li Garcia preživjeti do Gospe? Hajduk je opet u krizi

Varaždin je slavio protiv nemoćnog Hajduka na početku HNL-a! Domaćin je poveo preko Mladenovskog, izjednačio je zatim Pukštas da bi Mamić zabio za 2-1. Livaji je penal obranio Silić u zadnjoj minuti utakmice.

Garcia je nakon europskog debakla i ispadanja iz kvalifikacija za Europu od Pafosa upisao prvi poraz na otvaranju HNL-a. Njegov stolac se tresao i nakon nemirnih priprema te incidenta s Livajom bila mu je upitna pozicija na klupi Splićana.

Nakon novog poraza od Varaždina počinju pitanja o smjeni. Tako većinom biva s trenerima na klupi 'bilih' početkom sezone i nakon mnogih nesretnih neuspjeha u europskim kvalifikacijama.