ANKETA Hoće li Hajduk izboriti play-off Konferencijske lige?

Hajduk danas od 20.45 igra uzvratnu utakmicu protiv Dinama Cityja. U prvoj su “bili” slavili 2-1 golovima Brune Durdova i Bambe, dok je za goste pogodio Bregu. HDTV u sklopu MaxTV-a prenosi susret uživo, a igra se na stadionu Air Albania.

Riječ je o modernom nogometnom zdanju koje prima nešto više od 22.000 gledatelja. U Tirani se očekuje velika podrška Hajduku, a najavljen je dolazak više od 1.500 gostujućih navijača. Neki od njih u Albaniju su otputovali nekoliko dana ranije, a većina je smještena na turističkim lokacijama poput Drača i Vlore.

S obzirom na prednost i igru u prvom susretu, Hajduk u utakmicu ulazi kao veliki favorit. Kladionice prolaz momčadi Gonzala Garcije vrednuju koeficijentom između 1,4 i 1,6. Ne samo da Hajduku daju prednost za prolaz, nego bookmakeri smatraju da će pobijediti i u Tirani. Koeficijent na njihovu pobjedu iznosi 1,85, na neriješen rezultat 3,9, a na pobjedu Dinama Cityja 4,8.

Ako Hajduk prođe Dinamo, u play-offu će igrati protiv boljeg iz dvoboja Jagiellonia - Silkeborg. Prvi susret u Danskoj pripao je Poljacima, koji su slavili 1:0. Taj se susret igra nešto ranije, u 20.15.