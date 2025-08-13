Obavijesti

Trener albanskog Dinama: Krovinović me očarao, dobar je i Livaja. Bit će teška utakmica

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Morat ćemo nešto mijenjati, ali vjerojatno će i protivnik učiniti isto. Drugo poluvrijeme je Hajduk bio stvarno dobar, rekao je trener Ilir Daja uoči uzvratne utakmice u Tirani

Hajduk u četvrtak (20.45) igra uzvratnu utakmicu trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige protiv albanskog Dinamo Cityja. Na Poljudu su slavili 2-1, ali čeka ih uzvratna utakmica u Tirani.. Susret su sa strane splitskog kluba najavili trener Gonzalo Garcia i Adrion Pajaziti, a sa strane albanskog predstavnika trener Ilir Daja.

- Bit će teška utakmica, počinjemo s golom zaostatka. Trebamo biti jako jako oprezni i usredotočeni. Sve se može dogoditi, ovo je nogomet. Trebamo iskoristiti naše šanse i onda je sve moguće - rekao je Dama.

Istaknuo je dvojicu igrača Hajduka uoči uzvrata.

- Hajduk ima jako puno dobrih igrača. Kapetan je dobar, a broj 23 (Krovinović, op. a.) i lijevi bek s brojem 32 (Hrgović, op. a.) su me najviše očarali. I drugi su stvarno dobri, a moram istaknuti i Pajazitija. Dobro je za nas da jedan albanski igrač igra u velikom klubu. 

Najavio je promjene.

- Morat ćemo nešto mijenjati, ali vjerojatno će i protivnik učiniti isto. Drugo poluvrijeme je Hajduk bio stvarno dobar, morat ćemo sigurno sigurno nešto promijeniti - zaključio je.

