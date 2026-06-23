ANKETA Hoćete li probdjeti noć zbog utakmice 'vatrenih'?

Pred Hrvatskom je druga utakmica Svjetskog prvenstva. Nakon poraza od Engleske na otvaranju Mundijala (4-2), izabranici Zlatka Dalića idu po pobjedu i tri boda protiv Paname koja bi im dala nade u borbi za prolazak u drugi krug. 'Vatreni' su napustili Dallas i došli u Toronto gdje je utakmica u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu.

S obzirom na to da se prvenstvo igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, brojne utakmice igraju se u puno kasnijem terminu za Europljane. Nakon što je prva utakmica 'vatrenih' bila u 22 sata po našem vremenu, druga je u još kasnijem terminu. Još prije početka prvenstva, najavljeno je da će kafići u Hrvatskoj raditi duže zbog utakmica, a u mnogim gradovima postavljene su fan zone.

SP 2026 Navijači na utakmici Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvati su poznati kao velika nogometna nacija, ali ono što je činjenica da će mnoge ujutro čekati odlazak na posao. Hoće li dio navijača ostati budno bodriti reprezentaciju do kasno u noć ili je nekima ipak bitniji san i posao...