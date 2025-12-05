ANKETA Hrvatska igra s Ganom, Engleskom i Panamom na SP-u. Kako ste zadovoljni ždrijebom?

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je protivnike za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon dugog ždrijeba iz najjače jakosne skupine "vatrenima“ je dopala Engleska, reprezentacija s kojom imamo veliku i dugu povijest. Posljednji put igrali smo s njima na Euru 2021. godine, kada su bili bolji od nas u prvom kolu razigravanja po skupinama (1-0). Hrvatski navijači vjerojatno se još uvijek s radošću sjećaju Svjetskog prvenstva 2018. godine, kada smo "Gordi Albion“ izbacili u polufinalu i tako osigurali medalju na prvenstvu. S Engleskom otvaramo SP 17. lipnja. Gdje će "vatreni“ točno igrati, doznat će se naknadno, ali sigurno je da ćemo igrati u Torontu ili Dallasu.

Iz treće jakosne skupine izbjegli smo Norvešku, protivnika kojeg su mnogi vidjeli kao "nagaznu minu" natjecanja, a dopala nas je Panama s kojom nikada nismo igrali na velikom natjecanju. Iako smo imali sreće kod trećeg pota, isto ne možemo reći za četvrti, iz kojeg nas je dopala Gana, jedna od najboljih afričkih selekcija i po mnogima najjači suparnik.

Nas zanima koliko ste zadovoljni ždrijebom?