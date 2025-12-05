Obavijesti

Sport

Komentari 10
GLASAJTE

ANKETA Hrvatska igra s Ganom, Engleskom i Panamom na SP-u. Kako ste zadovoljni ždrijebom?

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
ANKETA Hrvatska igra s Ganom, Engleskom i Panamom na SP-u. Kako ste zadovoljni ždrijebom?
Moskva: Perišić izjednačio na 1:1 protiv Engleske u polufinalu SP-a | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je smještena u skupinu L sa "starim znancima" Englezima, Panamom s kojom još nikada nismo igrali te jednom od najboljih afričkih selekcija, Ganom.

Hrvatska nogometna reprezentacija doznala je protivnike za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Nakon dugog ždrijeba iz najjače jakosne skupine "vatrenima“ je dopala Engleska, reprezentacija s kojom imamo veliku i dugu povijest. Posljednji put igrali smo s njima na Euru 2021. godine, kada su bili bolji od nas u prvom kolu razigravanja po skupinama (1-0). Hrvatski navijači vjerojatno se još uvijek s radošću sjećaju Svjetskog prvenstva 2018. godine, kada smo "Gordi Albion“ izbacili u polufinalu i tako osigurali medalju na prvenstvu. S Engleskom otvaramo SP 17. lipnja. Gdje će "vatreni“ točno igrati, doznat će se naknadno, ali sigurno je da ćemo igrati u Torontu ili Dallasu.

TEŠKA SKUPINA Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz treće jakosne skupine izbjegli smo Norvešku, protivnika kojeg su mnogi vidjeli kao "nagaznu minu" natjecanja, a dopala nas je Panama s kojom nikada nismo igrali na velikom natjecanju. Iako smo imali sreće kod trećeg pota, isto ne možemo reći za četvrti, iz kojeg nas je dopala Gana, jedna od najboljih afričkih selekcija i po mnogima najjači suparnik.

Nas zanima koliko ste zadovoljni ždrijebom?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Dalićeva oaza: Kako je izbornik stvorio dom s arapskim potpisom i osvojio srca Pažana

Zlatko Dalić, najtrofejniji hrvatski izbornik, u Novalji uživa kao običan susjed. Njegova vila oaza s pogledom na more simbol je povezanosti s otokom. Mještani ga obožavaju
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025