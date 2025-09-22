ANKETA Je li Dalić trebao zvati neke od igrača s pretpoziva?

Najuspješniji izbornik u povijesti "vatrenih" Zlatko Dalić objavio je popis reprezentativaca za nadolazeće kvalifikacijske utakmice protiv Češke i Gibraltara, koje se igraju 9. i 12. listopada. Hrvatska u Prag, na Dalićevu 100. utakmicu na kormilu, dolazi s maksimalnim učinkom, četiri pobjede i gol-razlikom +16, te s jasnim ciljem: osigurati izravan plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

Popis igrača, već po običaju, izazvao je rasprave među navijačima i analitičarima, ponajviše zbog imena koja su ostala na pretpozivu ili su potpuno izostavljena. Među 12 igrača na pretpozivu našli su se Bruno Petković, Mislav Oršić, Luka Sučić, Petar Musa, Domagoj Bradarić i Ivan Smolčić. S obzirom na njihove ovosezonske nastupe, mnogi se pitaju je li Dalić trebao biti hrabriji u selekciji.

Bruno Petković je nakon transfera u turski Kocaelispor postao prvi strijelac kluba. U šest ligaških nastupa zabio je tri gola, a iako nije briljirao asistencijama, njegova realizacija i iskustvo čine ga ozbiljnim kandidatom za napad "vatrenih". Oršić, koji nastupa za ciparski Pafos, redovito igra u domaćem prvenstvu i europskim kvalifikacijama, zabio je jedan gol uz jednu asistenciju u deset nastupa.

Petar Musa briljira u MLS-u. U dresu Dallasa zabio je 16 golova i dodao šest asistencija u 27 nastupa, što ga čini najefikasnijim hrvatskim napadačem u ovoj godini. Njegova statistika nadmašuje većinu europskih kolega pa je izostavljanje s glavnog popisa povod za raspravu.

Luka Sučić, koji je ove sezone prešao u Real Sociedad, odigrao je tri od pet prvenstvenih dvoboja Real Sociedada, ukupno tek 92 minute. Tehnički je potkovan i taktički zreo, no još uvijek je na tzv. “hlađenju” zbog nesporazuma s izbornikom oko odlaska na sestrinu svadbu tijekom lipanjske utakmice protiv Češke.

Domagoj Bradarić standardan je u talijanskoj Veroni (pet utakmica, jedan gol), gdje igra na poziciji lijevog beka, prilično problematične pozicije za "vatrene" u prošle dvije utakmice. Njegov povratak u formu mogao bi biti koristan u rotaciji, osobito s obzirom na ozljede u obrambenoj liniji. Ivan Smolčić, koji nastupa za Como u Serie A, već je debitirao za "vatrene" na Farskim Otocima. Pokriva poziciju desnog beka, gdje Hrvatska ima problema zbog ozljeda Stanišića i Juranovića.

Dalić je u izjavi za medije naglasio da ostaje vjeran ekipi koja je dosad osvojila maksimalan broj bodova, ali je ostavio prostor za aktivaciju pretpoziva u slučaju ozljeda ili promjene forme. Ipak, s obzirom na učinke navedenih igrača, postavlja se pitanje je li izbornik trebao već sada uključiti neke od njih u glavni kadar uoči utakmica koje bi mogle odlučiti sudbinu kvalifikacija?