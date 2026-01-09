Obavijesti

Najskuplji igrač svijeta tajio ju je od svijeta dok nije postala punoljetna. Onda je stigla beba

Isabel Haugseng Johansen (21) partnerica je najskupljeg nogometaša svijeta Erlinga Haalanda (25). Nakon što je postao najbolji strijelac u povijesti norveške reprezentacije objavio je kako će postati otac. Skupa su od djetinjstva, upoznali su se u nogometnoj akademiji, a današnja zvijezda Cityja dugo je tajila vezu s četiri godine mlađom
Duže su vrijeme krili da su u vezi, a u studenom 2022. godine su norveški nogometaš Erling Haaland (25), 200 milijuna eura vrijedan igrač i najskuplji na svijetu, i njegova djevojka Isabel Haugseng Johansen (21) potvrdili da su zajedno. | Foto: Instagram
