ANKETA Je li Norveškoj pravilno poništen gol za vodstvo protiv Engleza? Francuz je koristio VAR

Utakmica četvrtfinala SP-a između Norveške i Engleske prava je nogometna ljepotica s brzim nogometom i brojnim zvijezdama. Za Engleze je pogodio Bellingham, a Norvežane je u vodstvo doveo Schjelderup.

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Norveška je u nastavku četvrtfinala Svjetskog prvenstva nakratko eksplodirala od oduševljenja u 55. minuti kada je lopta završila iza leđa Jordana Pickforda, no slavlje je trajalo samo nekoliko trenutaka. Francuski sudac Clement Turpin je nakon asistencije VAR sobe poništio pogodak Heggema zbog prekršaja Haalanda nad Andersonom tijekom izvođenja kornera 'vikinga'.

Heggem & Norway Goal Disallowed after VAR Check. Foul by Haaland.pic.twitter.com/DVZk6GEuM6 — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) July 11, 2026

Odluka je izazvala burne reakcije na tribinama i među norveškim igračima, koji su okružili glavnog suca tražeći objašnjenje. Snimka je pokazala da je Haaland lagano odgurnuo engleskog igrača, a ovaj je naglasio pad.