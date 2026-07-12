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ANKETA Je li Norveškoj pravilno poništen gol za vodstvo protiv Engleza? Francuz je koristio VAR

Piše Ivan Kužela,
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ANKETA Je li Norveškoj pravilno poništen gol za vodstvo protiv Engleza? Francuz je koristio VAR
Foto: Mike Segar
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Drama u četvrtfinalu SP-a; Norveška je nakratko slavila gol za preokret, ali VAR ga je poništio zbog Haalandova prekršaja nad Andersonom

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Utakmica četvrtfinala SP-a između Norveške i Engleske prava je nogometna ljepotica s brzim nogometom i brojnim zvijezdama. Za Engleze je pogodio Bellingham, a Norvežane je u vodstvo doveo Schjelderup. 

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Norveška je u nastavku četvrtfinala Svjetskog prvenstva nakratko eksplodirala od oduševljenja u 55. minuti kada je lopta završila iza leđa Jordana Pickforda, no slavlje je trajalo samo nekoliko trenutaka. Francuski sudac Clement Turpin je nakon asistencije VAR sobe poništio pogodak Heggema zbog prekršaja Haalanda nad Andersonom tijekom izvođenja kornera 'vikinga'.

Odluka je izazvala burne reakcije na tribinama i među norveškim igračima, koji su okružili glavnog suca tražeći objašnjenje. Snimka je pokazala da je Haaland lagano odgurnuo engleskog igrača, a ovaj je naglasio pad.

Je li Norveškoj pravilno poništen gol?

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