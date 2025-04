ANKETA Je li povratak Bobana dobar potez za Dinamo?

Stigao je 1982. godine kao tinejdžer i ostavio ogroman trag u Dinamu. Kao igrač, kapetan, vođa, ali i gospodin koji je stekao mitski status nakon što je branio navijača od milicajca na nikad odigranoj utakmici protiv Crvene zvezde. Dva mjeseca kasnije otišao je u Milan i postao jedan od najboljih veznjaka na svijetu, osvojio brojne trofeje s talijanskim klubom i odveo Hrvatsku do svjetske bronce 1998. godine.

Prošle su gotovo 34 godine od odlaska Zvonimira Bobana iz Dinama, ali sada se konačno vraća u funkciji predsjednika uprave. Ono što su navijači godinama priželjkivali, čelnici su im sada konačno ispunili i to u trenucima kada bi klub nakon sedam godina mogao ostati bez naslova prvaka.

Nakon što je obnašao važne funkcije u Uefi, Fifi i Milanu, legendarni kapetan konačno se vratio tamo gdje mu je najljepše, no čeka ga jako puno posla. Prvo mora sa suradnicima pronaći novog sportskog direktora, novog trenera pa zatim i riješiti igračku križaljku za novu sezonu. Poziciju predsjednika uprave službeno će preuzeti 1. lipnja, no čisto sumnjamo da će do tada sjediti prekriženih ruku.

Imat će sasvim dovoljno vremena skenirati situaciju u klubu i pokušati posložiti stvari onako kako on želi. A jasno je da će 1. lipnja pa nadalje njegova riječ u Maksimiru biti zadnja.

