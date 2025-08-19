ANKETA Jeličić: 'Ispadanje na stranu, Garcia radi dobar posao u Hajduku'. Slažete li se s njim?

Hajduk se u nedjelju vratio na pobjedničke staze nakon debakla protiv Dinama Cityja (ukupno 4-3) u trećem pretkolu Konferencijske lige. Momčad Gonzala Garcije pobijedila je Slaven s uvjerljivih 3-0 na Poljudu i barem nakratko vratila osmijeh na lice onima kojima su splitski "bili" dragi. Iako će sramota u Europi i dalje biti tema, u prvenstvu teško da je moglo bolje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:24 HNK Hajduk Split vs NK Slaven Belupo 3:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

U prva tri kola Hajduk je osvojio devet bodova. Istina, sve tri pobjede došle su protiv protivnika koji su prošlu sezonu završili van europske konkurencije. Prva je na Poljudu pala Istra s 2-1, potom je Gorica svladana 2-0 s dva gola iz penala, a u nedjelju splitska momčad slavila je protiv već spomenutog Slavena.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

U idućem kolu Hajduk igra prvi derbi i to u gostima. Do sada je imao luksuz igrati sve prvenstvene utakmice kod kuće, no u nedjelju će morati na noge Osijeku na Opus Areni. Bit će to prvi pravi test za momčad Garcije. Osijek se želi dokazati, igrao je sjajno, no na kontu ima samo dva boda što sigurno ne zadovoljava Simona Rožmana.

Da je Garcia unaprijedio Hajduk u odnosu na ono što je momčad pokazivala pod Gennarom Gattusom prošle sezone smatra i stručni komentator MAXSporta Joško Jeličić. On drži da je Hajduk dobro izgledao protiv Slavena čak i bez kapetana i najboljeg igrača Marka Livaje.

- Pustimo to da je Hajduk ispao od Albanaca. Gonzalo Garcia u Hajduku radi dobar posao uza sve probleme koje ima. Tajming pojačanja, prodaja dva glavna stopera, financijska nemoć... Prpića su prodali u Porto. Uremović, momak od 29 godina, dobio je životnu šansu da si osigura egzistenciju. Prema tome, Garcia ima svoju ideju, proces, zna kako želi igrati. I zna što mu znači momčad. Momčad mora u svakom trenutku biti iznad bilo kojeg pojedinca. Jednako kao što Hajduk mora biti iznad svakog pojedinca. Bio taj na sjeveru, u udrugama ili ne znam gdje.

- Garcia je odlučio odmoriti igrače koji su u Tirani igrali produžetke, posebice jer su mu trebali momci koji će pritisnuti Slaven. Marko Livaja to je najnormalnije primio. Dobro trenira, možda ga neće gol, ali Marko ima dobar odnos s trenerom i to je najvažnije. Na koncu, Garcia je uveo tri igrača koji su mu donijeli pobjedu, među ostalim i Livaju. Hajduk ima tri pobjede u tri kola i izgleda dobro. Istina, davno nisam gledao lošiji Slaven, ali to ne smije umanjiti pobjedu Hajduka, koji je bio u jako teškom psihološkom stanju nakon ispadanja u Europi - istaknuo je Jeličić.

Slažete li se s njim da Garcia radi dobar posao u Hajduku?