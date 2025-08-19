VIDEO Kalik napadnut na ulici, huligan ga pljunuo! Šalju mu poruke podrške: 'To su klošari'

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik doživio je verbalni napad u jednom splitskom kafiću, a 24sata u posjedu su snimke u kojoj se vidi kako je huligan i pljunuo na igrača "bijelih", koji su u nedjelju pobijedili Slaven Belupo 3-0 u sklopu trećeg kola HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Sramotan napad na Kalika

Pokretanje videa... 00:19 Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

Hajduk se u ponedjeljak oglasio priopćenjem, u kojem je izrazio razumijevanje za frustrirane navijače koji su razočarani još jednim europskim debaklom kluba. Ipak, "bijeli" apeliraju svoje navijače na ljudsko ponašanje prema nogometašima, koje je Torcida čak gađala bakljama na Poljudu nakon pobjede nad Slavenom.

Kalik se još nije oglasio nakon incidenta, a na društvenim mrežama ionako nije pretjerano aktivan. Posljednju je fotografiju na Instagramu objavio 8. kolovoza, a riječ je o kadru s utakmice Hajduka.

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Upravo se na toj objavi mogu pronaći brojni komentari podrške nakon što je ni kriv ni dužan bio meta huligana. Prenosimo neke od komentara...

"Od svih baš na tebe, koji najviše gineš na terenu. Užasno ponašanje nekih seljačina. Zašto ne podigneš tužbu? Samo jako i podrška."

"Svi smo uz tebe, velika podrška."

"Svi smo uz tebe. Taj mali broj huligana te ne može poremetiti. Jaka si ti glava. Idemo dalje još jače.

"Legendo, svi smo uz tebe."

"Pravi su navijači uz tebe. A one klošare ignoriramo."

"Igračino, maksimalna podrška!"

Uz tebe smo i nastavi samo jako. Ne daj se... Posebno onima koji nemaju svoj život i onda sav svoj bijes izbacuju na onima koji to nisu zaslužili. Drži se i znaj samo da je velik broj istinskih i pravih navijača uz tebe."