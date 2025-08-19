Obavijesti

Sport

Komentari 20
NAKON SRAMOTNOG NAPADA

VIDEO Kalik napadnut na ulici, huligan ga pljunuo! Šalju mu poruke podrške: 'To su klošari'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Kalik napadnut na ulici, huligan ga pljunuo! Šalju mu poruke podrške: 'To su klošari'
Foto: Čitatelj 24sata

Hajduk se u ponedjeljak oglasio priopćenjem, u kojem je izrazio razumijevanje za frustrirane navijače koji su razočarani još jednim europskim debaklom kluba, ali i osudio neprihvatljivo ponašanje huligana

Nogometaš Hajduka Anthony Kalik doživio je verbalni napad u jednom splitskom kafiću, a 24sata u posjedu su snimke u kojoj se vidi kako je huligan i pljunuo na igrača "bijelih", koji su u nedjelju pobijedili Slaven Belupo 3-0 u sklopu trećeg kola HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Sramotan napad na Kalika

Pokretanje videa...

Osoba pljunula na Anthony Kalika 00:19
Osoba pljunula na Anthony Kalika | Video: Čitatelj 24sata

Hajduk se u ponedjeljak oglasio priopćenjem, u kojem je izrazio razumijevanje za frustrirane navijače koji su razočarani još jednim europskim debaklom kluba. Ipak, "bijeli" apeliraju svoje navijače na ljudsko ponašanje prema nogometašima, koje je Torcida čak gađala bakljama na Poljudu nakon pobjede nad Slavenom.

SRETNI PAR FOTO Tko je Kalikova zaručnica Ivona? 'Dan mi počinje u 6 sati, a redovito posjećujem teretanu'
FOTO Tko je Kalikova zaručnica Ivona? 'Dan mi počinje u 6 sati, a redovito posjećujem teretanu'

Kalik se još nije oglasio nakon incidenta, a na društvenim mrežama ionako nije pretjerano aktivan. Posljednju je fotografiju na Instagramu objavio 8. kolovoza, a riječ je o kadru s utakmice Hajduka. 

Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961
Split: SuperSport HNL. 01. kolo, HNK Hajduk - NK Istra 1961 | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Upravo se na toj objavi mogu pronaći brojni komentari podrške nakon što je ni kriv ni dužan bio meta huligana. Prenosimo neke od komentara...

EKSKLUZIVNI VIDEO SKANDALOZNA SNIMKA 'Huligan je pljunuo Hajdukovog Kalika! Urlao je da će mu izbiti zube'
SKANDALOZNA SNIMKA 'Huligan je pljunuo Hajdukovog Kalika! Urlao je da će mu izbiti zube'
  • "Od svih baš na tebe, koji najviše gineš na terenu. Užasno ponašanje nekih seljačina. Zašto ne podigneš tužbu? Samo jako i podrška."
  • "Svi smo uz tebe, velika podrška."
  • "Svi smo uz tebe. Taj mali broj huligana te ne može poremetiti. Jaka si ti glava. Idemo dalje još jače.
  • "Legendo, svi smo uz tebe."
  • "Pravi su navijači uz tebe. A one klošare ignoriramo."
  • "Igračino, maksimalna podrška!"
  • Uz tebe smo i nastavi samo jako. Ne daj se... Posebno onima koji nemaju svoj život i onda sav svoj bijes izbacuju na onima koji to nisu zaslužili. Drži se i znaj samo da je velik broj istinskih i pravih navijača uz tebe."

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Pukštas na izlaznim vratima Hajduka...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Inter odbio ponudu za Bastonija, u Tottenhamu žele japansko krilo

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć
FOTO: NAZVAO JE RAQUEL

Zavirite u vilu Ivana Rakitića na Šolti koja stoji 1150 eura na noć

Nogometaš Hajduka na Šolti je izgradio obiteljsku vilu u kojoj je dosad ljetovao samo jednom. Ima tri spavaće sobe s kupaonicama, privatni bazen, teretanu s obilježjima iz Raketine karijere. Tik je do mora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025