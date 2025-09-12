Obavijesti

IDEJA THOMASA FRANKA

ANKETA Jeste li za ili protiv uvođenja time outa u nogomet?

Piše Petar Božičević,

Foto: REMO CASILLI/REUTERS

Uveo bi "time out" u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi, rekao je trener Tottenhama Thomas Frank

Nogomet je uvijek bio podložan promjenama pravila i tako je i danas. Posljednje velike promjene dogodile su se uvođenjem VAR-a i promjenom broja zamjena s tri na pet, a Tottenhamov trener Thomas Frank ima novu ideju.

- Uveo bi "time out" u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi - rekao je u razgovoru za Bet MGM trener "pijetlova" i otvorio mogućnost za nove promjene.

Pre-Season Friendly - Team K-League v Newcastle United
Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Iako u današnjem nogometu nema klasičnog "time outa", postoji "cooling break". Radi se o predahu kojeg sudac dozvoli sredinom obaju poluvremena, a ta se praksa koristi kada se igra po velikim vrućinama. 


Trener Tottenhama predlaže revoluciju: Uveo bih 'time out'

Frankova ideja o uvođenju "time outa" ticala bi se svake utakmice, neovisno o temperaturi i vlažnosti zraka pod kojim se dvoboj igra. 

Što mislite o njegovoj ideji? Jeste li za ili protiv?

