ANKETA Jeste li za ili protiv uvođenja time outa u nogomet?

Nogomet je uvijek bio podložan promjenama pravila i tako je i danas. Posljednje velike promjene dogodile su se uvođenjem VAR-a i promjenom broja zamjena s tri na pet, a Tottenhamov trener Thomas Frank ima novu ideju.

Bolivijska verzija "VAR-a"

- Uveo bi "time out" u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi - rekao je u razgovoru za Bet MGM trener "pijetlova" i otvorio mogućnost za nove promjene.

Iako u današnjem nogometu nema klasičnog "time outa", postoji "cooling break". Radi se o predahu kojeg sudac dozvoli sredinom obaju poluvremena, a ta se praksa koristi kada se igra po velikim vrućinama.

Frankova ideja o uvođenju "time outa" ticala bi se svake utakmice, neovisno o temperaturi i vlažnosti zraka pod kojim se dvoboj igra.

