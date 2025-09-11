Obavijesti

Trener Tottenhama predlaže revoluciju: Uveo bih 'time out'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

Frank je ovoga ljeta preuzeo Tottenham nakon što je sedam godina vodio Brentford, a prije toga i Brondby i mlađe uzraste danske reprezentacije

Menadžer engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama Danac Thomas Frank (51) predložio je uvođenje "time outa" za vrijeme utakmica.

"Uveo bi "time out" u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi," kazao je 51 godišnji Danac u razgovoru za Bet MGM.

Treneri trenutno ne smiju tražiti službeni time out, već upute prenose vičući s aut-linije.

Frank je ovoga ljeta preuzeo Tottenham nakon što je sedam godina vodio Brentford, a prije toga i Brondby i mlađe uzraste danske reprezentacije.

Nakon prva tri kola Tottenham se nalazi na četvtom mjestu sa šest bodova, tri manje od vodećeg Liverpoola.

