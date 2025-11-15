ANKETA Kako će Hrvatska proći na Svjetskom prvenstvu 2026.?

Obavijesti

Piše Petar Božičević,
Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo

Podsjetimo, Hrvatska je od svoje samostalnosti nastupila na šest svjetskih prvenstava i osvojila čak tri medalje! Osim srebra iz 2018. i bronci iz 1998. i 2022., "vatreni" su ispadali u skupini 2002., 2006. i 2014.

Hrvatska se reprezentacija plasirala na još jedno Svjetsko prvenstvo. Igrat će se u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a na njemu će nastupiti čak 48 reprezentacija i trajat će 39 dana. Ždrijeb će se održati 5. prosinca u Washingtonu. 

Natjecanje će se igrati u 12 skupina sa po četiri momčadi, a dalje će proći po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Prva nokaut faza bit će šesnaestina finala, što je novost u odnosu na prethodna natjecanja. 

Podsjetimo, Hrvatska je od svoje samostalnosti nastupila na šest svjetskih prvenstava i osvojila čak tri medalje! Osim srebra iz 2018. i bronci iz 1998. i 2022., "vatreni" su ispadali u skupini 2002., 2006. i 2014. Kad god je Hrvatska prošla skupinu, osvojila je medalju.

NAKON POBJEDE Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'
Srpski mediji o uspjehu Hrvata: 'Spasili su se bruke, a moglo je biti drugačije', 'Komšije odoše'

Zanimljivo će biti i vidjeti kako će se naši reprezentativci snaći u ponešto drugačijim uvjetima u Sjevernoj i Srednjoj Americi, sjetimo se Svjetskog klupskog prvenstva na kojem su oluje nerijetko prekidale utakmice, a velika vrućina otežavala je igračima. 

